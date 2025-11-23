Quedó Definida la Liguilla del Apertura 2025

La fase final del futbol mexicano ya está definida. Tras concluir el Play-In, quedaron establecidos los cuatro cruces que marcarán el arranque de la Liguilla del Apertura 2025. Con ocho equipos listos, el camino rumbo al título está oficialmente en marcha.

Toluca debutará en la liguilla enfrentándose a FC Juárez, equipo que obtuvo su boleto desde el Play-In. Los Diablos llegan con un torneo sólido y buscarán hacer valer su condición de local cerrando la eliminatoria en casa para tratar de refrendar el título obtenido el torneo pasado.

En otro frente, Tigres se medirá a Tijuana, conjunto que selló su clasificación con una victoria 3-1 sobre Juárez en el Play-In. Los Xolos llegan con buen impulso, pero enfrente tendrán a uno de los planteles más completos del país.

Cruz Azul y Chivas pinta para ser una de las series más parejas. Chivas cerró fuerte la fase regular, mientras que La Máquina logró meterse entre los ocho mejores con un cierre competitivo que promete una eliminatoria intensa.

Finalmente, América y Monterrey protagonizarán uno de los duelos estelares de esta Liguilla. Las Águilas llegan, como en prácticamente todos los torneos, con el rol de ser uno de los grandes favoritos, pero los Rayados cuentan con la experiencia y el talento para complicar cualquier serie.

Con todos los cruces definidos, el Apertura 2025 entra en su etapa más emocionante. La Liguilla está lista y cada equipo deberá demostrar de qué está hecho en su camino hacia el título.

¿Cuándo inicia la liguilla?

La Liguilla del Apertura 2025 comenzará este miércoles y continuará el jueves con los duelos de ida de los cuartos de final. Aunque los horarios oficiales serían anunciados mañana, está confirmado que los primeros cuatro duelos se repartirán entre ambos días, marcando el inicio de la fase decisiva del torneo.

