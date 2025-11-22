Max Verstappen Gana el Gran Premio de Las vegas 2025: ¿Cómo Quedó el Campeonato de Pilotos?

Se corrió el Gran Premio de Las Vegas 2025, el cual tuvo como gran protagonista a la lluvia. Las condiciones climáticas, atípicas para la ciudad, fueron clave durante todo el fin de semana, pero ni siquiera eso pudo detener a Max Verstappen, quien se llevó el triunfo en el circuito callejero de la 'Ciudad del Pecado'.

La recta final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, definirá al campeón. De cara al Gran Premio de Las Vegas, tres pilotos llegaban con posibilidades de soñar con el título: Lando Norris y Oscar Piastri, de McLaren, y Max Verstappen, de Red Bull. En ese sentido, Norris se presentaba como el gran favorito, pues el piloto británico venía de ganar las últimas dos carreras, en México y Brasil.

En la Qualy, el mismo Norris se impuso al resto de pilotos y consiguió la pole position, lo cual le permitió arrancar la carrera de este sábado 22 de noviembre, en el primer lugar. Por su parte, Verstappen comenzó en la segunda posición, mientras que Piastri partió quinto en la parrilla de salida.

Sin embargo, una maniobra mal ejecutada por el británico en la largada permitió al neerlandés tomar ventaja y liderar prácticamente en toda la carrera desde el inicio.