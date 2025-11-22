Lando Norris Logra la Pole Position en la Clasificación del Gran Premio de Las Vegas

Este viernes en una emocionante clasificación bajo la lluvia, el piloto británico de McLaren, Lando Norris, líder del Mundial de Fórmula 1 logró la primera posición de la parrilla para el Gran Premio de Las Vegas, en Estados Unidos.

Norris le arrebató en el último momento la Pole al piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, tercero en la clasificación general, por 0.323 segundos.

El tercer lugar de la parrilla lo tendrá el español Carlos Sainz de Williams, en tanto el principal perseguidor de Norris en la clasificación, el australiano Oscar Piastri de McLaren, estará obligado a remontar desde el quinto puesto.

Así Lando Norris, el piloto que mejor se adaptó a las condiciones extremadamente resbaladizas, tendrá el sábado una gran oportunidad para consolidar su liderato en la antepenúltima carrera de la temporada.

Si supera a sus rivales, el británico viajará a las dos últimas pruebas de Catar y Abu Dabi con todo a favor para coronarse por primera vez en la Fórmula 1 y terminar con el dominio de cuatro años del neerlandés, Max Verstappen.

Gran Premio de Las Vegas

Antes del Gran Premio de Las Vegas que comenzará a las 20:00 horas locales del sábado, Norris le saca 24 puntos a Piastri y 49 a Verstappen.

En la segunda parte de la clasificación se coló el argentino Franco Colapinto de Alpine pero un error lo hizo patinar y finalizar último del sector, que partirá desde el lugar 15, mientras que el piloto brasileño Gabriel Bortoleto de Sauber, lo hará desde la posición 18.

Por su parte el siete veces campeón mundial, el británico Lewis Hamilton de Ferrari, tuvo una de las peores clasificaciones de su carrera al concluir en último lugar.

Con información de AFP

