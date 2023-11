¡El Efecto Messi! Inter de Miami ya Agotó los Abonos para la Temporada 2024 de la MLS

El Inter Miami de Leo Messi anunció que ya agotó los abonos para la temporada 2024 de la MLS, antes de que se conociera el calendario del nuevo curso, informó el club de Florida en un comunicado.

A falta de cerca de tres meses para que arranque la nueva temporada, el entusiasmo y la demanda de entradas sigue máxima en Miami por el deseo de ver jugar a Messi.

El club pondrá a la venta en las próximas semanas las entradas que quedan para sus partidos como locales en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.

We’re sold out, but single-match tickets are coming! 🎟️



We have sold out of Season Tickets for the 2024 MLS Regular Season, but you can still be a part of the fun! Beginning today, fans will have the opportunity to sign up to purchase the remaining single-match tickets to catch… pic.twitter.com/b5ZwSbjJru