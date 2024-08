Esto Hace un Equipo: Jugador de Futbol es Diagnosticado con Cáncer y le Dan Emotivo Apoyo

Los jugadores del equipo sueco de futbol Kalmar AIK se solidarizaron con su compañero Markus Heman, quien fue diagnosticado con cáncer, y le dieron un emotivo apoyo que lo conmovió hasta las lágrimas.

Mediante sus redes sociales, el equipo compartió el momento en que los jugadores se cortan el cabello como un gesto de apoyo para Markus Heman.

Al llegar a los vestidores, Heman reaccionó incrédulo y se estremeció hasta las lágrimas. Luego, sus compañeros lo abrazaron; incluso uno de ellos le mostró un tatuaje que se hizo en su honor.

Posteriormente, todo el equipo salió a la cancha de futbol para tomarse una foto grupal con Markus Heman.

Kalmar AIK players all shaved their heads in support of their captain Markus Herman, who is suffering from cancer. 🥹💙



pic.twitter.com/QJpoHQYn4R