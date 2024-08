Canelo Rechaza Oferta de Jeque Árabe para Pelear con Crawford y lo Llaman Miedoso

El campeón mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez volvió a encender la polémica al realizar duras declaraciones contra el jeque árabe y empresario Turki Alalshikh, quien buscó al mexicano para tratar de arreglar una pelea contra el estadounidense Terence Crawford.

El púgil tapatío dijo que no necesita "ir a chuparle todo" al jeque para generar dinero, además de que mencionó que no le gusta la forma en que hace negocios.

"Yo puedo generar lo que yo quiera, no necesito ir y chuparle todo lo que se pueda. Mis respetos para el señor, pero no me gusta la manera como habla y se expresa para hacer las peleas, así no", declaró el Canelo durante una de las giras que realiza para promocionar su próxima pelea ante Edgar Berlanga.

El entrenador del 'Canelo', Eddy Reynoso, confirmó que el jeque se acercó a ellos para tratar de negociar la pelea con Crawford, pero, aunque les ofreció buen dinero, no era suficiente para Álvarez, quien al parecer pedía 150 millones de dólares.

VIDEO: Saúl ‘Canelo’ Álvarez se Prepara para su Combate con Edgar Berlanga

"Pues sí hubo algún ofrecimiento, pero la mesa no estuvo puesta, estuvo medio puesta. Hicieron ellos una buena oferta, no es mala la oferta, pero no es lo que nosotros pretendemos. Si quieren que Saúl pelee con Crawford, nada más como dicen ellos, que sirvan bien la mesa", mencionó Reynoso.

Turki Alalshikh le responde al 'Canelo'

Luego de escuchar las declaraciones de Saúl Álvarez, el jeque Turki Alalshikh utilizó su cuenta de X para responderle al mexicano donde lo tachó de 'miedoso' y que solo le gustan las peleas fáciles.

"Escuché lo que dijo Canelo, que me respeta, pero no le gusta la forma en que hacemos negocios. En cuanto a si me respeta, no me importa si lo hace o no. En cuanto a mi forma de hacer negocios, sé por qué no le gusta, porque solo apunto a peleas grandes a precios justos, así que, por supuesto, a cualquiera que le gusten las peleas fáciles no le gustará eso", escribió el árabe.

Sé cómo se siente después de perder contra Bivol, por eso ha estado buscando peleas más fáciles desde entonces. Además, no soy yo el que tiene miedo de pelear con Benavidez o Crawford

‘Canelo’ Álvarez Explota Contra ‘Berlanga’ y le Lanza Advertencia Inesperada

Historias relacionadas

Con información de N+

SM