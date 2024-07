Gimnastas Mexicanas Marcan su Participación Entre Lesiones y Caídas en París 2024

Por primera vez con tres representantes en la gimnasia artística en su historia, México tuvo una presentación este domingo 28 de julio en los Juegos Olímpicos París 2024, marcada por las caídas, las lesiones y, en última instancia, una insoportable espera.

La gimnasta Alexa Moreno llegó con una lesión en los cartílagos de la rodilla derecha que la aqueja desde hace tiempo. En vísperas de su debut, Natalia Escalera se rompió el ligamento plantar en la pierna izquierda que únicamente sirvió de marco a una emotiva imagen plagada de llanto. Lo de Ahtziri Sandoval fue un simple caso de corazón roto.

🗣️ l “El escenario siempre me gusta. Me frustra un poco el haberme caído, pero la verdad fue un riesgo que quizás no debí de haber tomado, sin embargo lo quería intentar” Alexa Moreno.#Paris2024 #JuegosOlimpicos pic.twitter.com/qChFadzIrK