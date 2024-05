Hans Flick, Nuevo Director Técnico del Barcelona, tras Salida de Xavi Hernández

El FC Barcelona anunció que el alemán Hans-Dieter Flick fue elegido como el nuevo director técnico (DT) del equipo para las dos próximas temporadas, hasta junio de 2026.

"El FC Barcelona y Hansi Flick han llegado a un acuerdo para que el alemán sea el técnico del primer equipo de fútbol masculino hasta el 30 de junio de 2026", detalló el club, en un comunicado.

🤝 Hansi Flick is the new FC Barcelona coach!