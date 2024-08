Hugo Sánchez: "Ya Seríamos Campeones del Mundo si me Hubieran Dado tres Etapas"

Hugo Sánchez, considerado el mejor jugador mexicano de todos los tiempos, se puso en el centro de la polémica al aseverar que si lo hubieran dejado trabajar tres procesos con la Selección Mexicana, actualmente México ya tendría una Copa del Mundo ganada.

Seríamos campeones del mundo si me hubieran dado tres etapas mundialistas, estamos hablando de 12 años. En el primero íbamos a conseguir llegar a la semifinal, en el segundo llegar a la final y posiblemente no ganarla y al tercero, ahí me comprometo que vamos a ser campeones del Mundo

Luego de haber ganado un bicampeonato con los Pumas y criticar contantemente a Ricardo La Volpe, entrenador de la selección en turno, por fin la Federación Mexicana de Futbol le dio la oportunidad de tomar al equipo en 2007, por lo que iniciaría el proceso para el Mundial de 2010.

Con Hugo Sánchez en el timón, México obtuvo el tercer lugar en la Copa América de 2007, pero la 'gota que derramó el vaso' fue el fracaso de la selección sub-23, dirigida por él mismo, que no pudo conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y finalmente dejó el puesto. A la postre Javier Aguirre sería quien dirigiría a México en Sudáfrica 2010.

"Los dueños y los presidentes estaban ahí escuchando lo que yo estaba diciendo y tenían una cara, y yo les digo, 'saben que, nunca vamos a ser Campeones del Mundo porque ustedes no se la creen y yo sí me la creo. Me la creí como jugador y lo hice, con la Selección también podemos hacerlo", declaró Sánchez Márquez en un evento de Warner Bros Discovery, que firmó una alianza con un importante diario español.

"DT de la Selección siempre debe ser un mexicano"

En el mismo evento, Hugo Sánchez dijo que espera que la llegada de Javier Aguirre y Rafa Márquez como entrenador y auxiliar, respectivamente, para el Mundial que se disputará en México-EUA-Canadá en 2026, no sea un distractor para ocultar cosas, pero dijo que es bueno que un mexicano sea el encargado del equipo nacional.

"Ojalá que la llamada de Javier Aguirre y Rafa Márquez no sea un distractor deportivamente hablando. Cuando no hay la tecla para tomar las decisiones por parte de los dirigentes y de los dueños, no toman decisiones acertadas. Lo que hacen es traer distractores que ahora son Javier Aguirre y Rafa Márquez y se seguirán haciendo las cosas que nos están haciendo que no se están haciendo bien", enfatizó.

Siempre creo en los mexicanos y en la Selección obviamente. Mantengo que el director técnico debe ser mexicano siempre; conozco a Jaime (Lozano), a Rafa (Márquez), a Javier (Aguirre)

Faltan jugadores mexicanos en Europa

El ex goleador del Real Madrid reiteró que hace falta el desarrollo de más jugadores mexicanos, los cuales, si no encuentran espacio para jugar en la propia Liga mexicana, deberían probar suerte en Europa.

"Lo que nos falta es más jugadores mexicanos, y si no hay jugadores mexicanos y si no hay espacio para que debute el jugador mexicano pues es imposible; el hecho de que haya más extranjeros que mexicanos pues los espacios para los mexicanos se reducen a poquitos", comentó el entrenador.

Siempre he dicho 'váyanse fuera de México, váyanse a Europa, váyanse, los invito para que se vayan' pero es cuestión de apoyar a los que se quieran ir

¿Le gusta la idea de convocar a Germán Berterame a la Selección Mexicana?

Finalmente, sobre la posible convocatoria a la Selección Mexicana del argentino Germán Berterame, que está nacionalizado mexicano, 'Hugol' dijo que tiene derecho porque cumple los requisitos, pero siempre estará a favor de desarrollar más jugadores mexicanos.

No hay mucha materia humana y en este caso respeto, como lo he respetado siempre, el tema de que si cumplen con los requisitos para jugar en Selección Mexicana pues no se le puede negar, si cumple el reglamento pues tendrá su oportunidad, pero en lo que deberían enfocarse más es informar y fabricar jugadores de todos los equipos

