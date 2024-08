Feyenoord Vuelve a Rechazar Oferta del Nottingham Forest por Santiago Giménez

Parece que el Feyenoord de Países Bajos no quiere perder al atacante mexicano Santiago Giménez, pues volvió a desechar una segunda propuesta económica, mucho más jugosa, del Nottingham Forest de la Liga Premier de Inglaterra, quien desea en sus filas al 'Chaquito'.

El Nottingham Forest envió una propuesta inicial de 25 millones de euros (unos 27.8 millones de dólares), pero luego de ser rechazada, propuso al Feyenoord pagar 30 millones de euros (33.4 mdd) por el delantero, pero de nueva cuenta fueron desestimados.

Todo parece indicar que el 'Bebote' se quedará una temporada más a jugar en Países Bajos, aunque todavía faltan algunos días para que se cierre el mercado de fichajes en Europa.

🚨🌳 Eddie Nketiah has just agreed on personal terms with Nottingham Forest as talks are advancing to final stages with Arsenal.#NFFC confident to get it done soon.



Feyenoord rejected €26m plus add-ons for Santiago Giménez also offered today. pic.twitter.com/ASCMZvPeLT