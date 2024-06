José Juan Macías se Despide de Chivas: "Las Lesiones me Impidieron dar lo Mejor"

Luego de que Chivas de Guadalajara hiciera oficial la salida de José Juan Macías, el atacante tapatío se despidió de la afición rojiblanca mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde agradeció el apoyo recibido y justificó su bajo rendimiento achacándoselo a las lesiones.

"Ha sido un honor y un privilegio ser parte de esta increíble institución, en la cual crecí y me desarrollé desde los 4 años. A pesar de los momentos difíciles, siempre me sentí respaldado por cada chivahermano a través de los mensajes que me hacían llegar y cuando me los encontraba en la calle", destacó Macías y luego añadió que se lleva buenos recuerdos:

Mi tiempo en Chivas ha estado lleno de experiencias inolvidables y enseñanzas que llevaré para siempre en mi corazón

Dijo que las lesiones le impidieron dar lo mejor de sí, pero aseguró que siempre trató de poner el nombre de Chivas en alto.

"Lamentablemente las lesiones me impidieron dar lo mejor de mí en el campo y ayudar al equipo de mis amores tanto como hubiera querido", mencionó.

Fue muy difícil no poder contribuir como soñaba, pero siempre di lo mejor de mí para poner el nombre de Chivas en alto

¿Cuál será el próximo destino de JJ Macías?

La siguiente parada de JJ Macías será el Santos Laguna, donde se reencontrará con el entrenador Ignacio Ambriz, con quien trabajó en su etapa con el León.

De esta manera, Macías militará en su tercer equipo de la Liga Mx: Tres etapas con Chivas, León y ahora los laguneros.

Luego de su regreso a Chivas tras su paso por loe Esmeraldas, José Juan probó suerte en Europa al firmar con el Getafe de España, donde tuvo un pase sin pena, ni gloria.

A su regreso a México el canterano de Chivas sufrió dos lesiones de rodilla que lo alejaron de los terrenos de juego por más de dos años.

En su tercera y última etapa con el Rebaño Sagrado, JJ Macías solo disputó 11 partidos y anotó cuatro goles desde su regreso en 2022.

