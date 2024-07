Snoop Dogg Llevará Antorcha Olímpica París 2024: Video Muestra Récord del Rapero en 200 Metros

El rapero estadounidense Snoop Dogg engalanará la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024, pues será el encargado de portar la antorcha en el último tramo.

El alcalde de Saint-Denis, Presidente de Plaine Commune y miembro de París 2024, Mathieu Hanotin, escribió en sus redes sociales un mensaje confirmando el recorrido que hará Snoop Dogg, además de la presentación del cantante Slimane.

Snoop Dogg the track star. #ParisOlympics 🤩💨



Watch the #ParisOlympics Opening Ceremony on Friday, July 26 on NBC and Peacock. pic.twitter.com/aGFw9footT