¿Que Son los Clavados? La Disciplina que México Busca Conquistar en París 2024

Los clavados, o salto olímpico, son una de las disciplinas favoritas del público mexicano, pues este deporte ha regalado grandes momentos a los atletas nacionales.

En París 2024, las expectativas son altas para esta disciplina. Aquí te compartimos algunos datos para que conozcas más de ella.

De acuerdo con la página oficial de los Juegos Olímpicos París 2024, gimnastas de Alemania y Suecia popularizaron los llamados "saltos elegantes" a principios del siglo XIX. Consistían en realizar elaboradas acrobacias al momento de lanzarse al agua.

A finales de aquel siglo, clavadistas suecos viajaron a Gran Bretaña para hacer una demostración de sus habilidades, dando como resultado la primera Competición Nacional de Saltos de Gracia.

Los clavados debutaron como deporte olímpico en el programa de San Luis 1904, en la categoría varonil, y la categoría femenil debutó en Estocolmo 1912. La competición sincronizada hizo su debut en Sydney 2000.

En un principio, los clavadistas estadounidenses dominaban estas pruebas, pero en la época actual son los atletas chinos los que dominan las plataformas de 10 metros y trampolín de 3 metros, y prueba de ello es que China ganó 12 de 24 medallas disponibles en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

