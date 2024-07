¿Qué es el Atletismo? Estrellas a Seguir y Calendario Completo en París 2024

El atletismo es uno de los deportes que más llaman la atención durante cada edición de los Juegos Olímpicos, y París 2024 no será la excepción.

De acuerdo con la definición proporcionada por la página oficial de los Juegos Olímpicos París 2024, el atletismo moderno se compone por diversos eventos de carrera, salto, marcha, lanzamientos y combinadas. También se explica que este es uno de los deportes más antiguos de los que existe registro.

La página de los Juegos Olímpicos describe al atletismo como "uno de los deportes más antiguos de los que se tiene constancia", ya que existen nombres de campeones documentados desde el año 776 a.C.

Los Juegos Olímpicos antiguos incluían pruebas como carreras a pie, un pentatlón que consistía en una carrera a pie, salto de longitud, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha.

Las primeras competencias que se asemejan al atletismo moderno ocurrieron en 1840, en Shropshire, Inglaterra, y otras competencias similares tuvieron lugar hasta 1880, principalmente en Estados Unidos, Inglaterra y otras partes de Europa.

En 1912 se fundó el organismo encargado de regular y supervisar las competencias de atletismo a nivel mundial, la IAAF, mejor conocida como World Athletics.

