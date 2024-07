¿Las Relaciones Sexuales Afectan Desempeño de Atletas Olímpicos? Especialista Responde

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a la vuelta de la esquina, y a poco días del arranque de la justa veraniega, algo que llama la atención es el regreso de las llamadas "camas antisexo" que estarán instaladas en la Villa Olímpica.

Esta no es la primera vez que estos muebles aparecen, pues debutaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde el gimnasta Rhys McClenaghan demostró, saltando sobre la cama, que puede resistir hasta 200 kilos de peso y movimientos bruscos.

La instalación de este tipo de camas, ha fortalecido uno de los mitos alrededor de las competencias deportivas de alto nivel: que la actividad sexual puede perjudicar el rendimiento de los atletas.

