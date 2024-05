¡Deja el Nido! Julián Quiñones Saldrá del América para Jugar en el Futbol Árabe

Tras coronarse con las Águilas del América, el delantero Julián Quiñones ya prepara maletas para emprender una nueva aventura, esta vez en el futbol árabe. Así lo dejó entrever el propio jugador, y lo confirmó el presidente del equipo de Coapa, Santiago Baños.

El directivo aceptó que las negociaciones por el atacante naturalizado mexicano ya están muy avanzadas, y solo faltaría firmar el contrato final.

"Están avanzadas las negociaciones, todavía no está nada cerrado y hasta que no esté firmado pues no se puede dar por un hecho, pero hay una oferta importante por el jugador y el jugador tiene una oferta muy llamativa en lo económico", reveló el directivo en entrevista.

"América Merecía Coronarse de Una Manera Diferente": André Marín

Baños dijo que de concretarse la salida de Quiñones, y con la baja de Jonathan "Cabecita" Rodríguez, el equipo buscará reforzar la posición con algún jugador extranjero, pero también checarán el mercado local.

Si claro (buscarán reforzarse). Tenemos la plaza de Julián y la que habrá dejado Cabecita y obviamente creemos que la vamos a ocupar y también traeremos algo del mercado local

Tras lograr el bicampeonato con el América el pasado domingo, Julián Quiñones dejó entrever que saldrá de la Liga Mx, para probablemente ir a la liga de Arabia.

VIDEO: Aficionados del América Vandalizan Patrullas de la Guardia Nacional en Chihuahua

Si me voy, me voy contento porque cumplí con todas las expectativas; cumplí individualmente, en lo colectivo también cumplí y le dejo algo a esta institución, algo que se va a recordar para toda la vida

Historias relacionadas

Con información de N+

SM