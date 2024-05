¡Campeonas! Las Rayadas Vencen al América y se Coronan en la Liga MX Femenil

Las Rayadas se coronaron campeonas de la Liga MX Femenil ante el América, en una final que estuvo llena de emociones y que se definió en la tanda de penales (4-3) tras empatar 2-2 en el marcador global, en el estadio Gigante Acero.

El gran encuentro comenzó después de las 20:00 horas tras la ceremonia del himno nacional. Las capitalinas tenían la ventaja de un gol tras partido de ida en el Estadio Azteca, el viernes pasado.

Monterrey tuvo las primeras aproximaciones en busca de empatar el marcador global ante su afición; no obstante, la americanista Sarah Luebbert consiguió el gol, en el minuto 9, luego de una intempestiva carrera y un disparo que no pudo controlar la arquera regiomontana.

⚽️ Who else but you @sarah_luebbe 🇺🇸? 😎@AmericaFemenil 🦅aumenta su ventaja y ya lo gana en el Gigante de Acero 🏟️ pic.twitter.com/Dlosk31rey