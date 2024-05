¿El Adiós de Rafael Nadal? Tenista Se Despide de Roland Garros tras Derrota ante Zverev

La edición 2024 del torneo Roland Garros vivió una emotiva jornada, tras la derrota del español Rafael Nadal en tres sets frente al alemán Alexander Zverev, con marcadores de 6-3, 7-6 y 6-3.

Más allá del resultado, las palabras de Nadal desataron preocupación y agradecimiento entre el público, pues el español advirtió que no estaba seguro de regresar en el futuro a la arcilla del Abierto francés.

We love you too Rafa, and we hope to see you again next year 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/7hX4Gw46WE