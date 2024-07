'Por favor, Échale Ganas': Julio César Chávez Apoya a Ryan García en un Delicado Momento

El legendario Julio César Chávez expresó en redes sociales su solidaridad al pugilista Ryan King García, quien recientemente fue suspendido por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por un problema de adicciones.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, fue el encargado de dar a conocer la decisión tomada por el organismo, pero también precisó que el boxeador libra una batalla contra las adicciones, situación por la que su nivel deportivo vino abajo.

En medio de esta situación, el multicampeón mexicano Julio César Chávez expresó su solidaridad con Ryan García, a través de un video compartido en la cuenta de X de Mauricio Sulaimán.

Mauricio Sulaimán recordó en la publicación que Julio César Chávez lleva 15 años sin consumir sustancias.

Además, recientemente trascendió que Chávez ha ayudado al luchador Shocker en su lucha contra las adicciones, junto al exluchador Latin Lover.

Direct message from @Jcchavez115 to @RyanGarcia . Julio will celebrate next month 15 years sober pic.twitter.com/TEHtLrTCP8