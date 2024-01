¿Keylor Navas a Tigres? Esto Dice Siboldi

El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador de los Tigres UANL del futbol mexicano, respondió a los rumores que colocaban al portero internacional de Costa Rica en la órbita de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actuales subcampeones de la Liga MX.

Los últimos días, reportes de los medios mexicanos indicaban que los Tigres tenían interés de incorporar a Navas, actualmente en el PSG francés.

Sin embargo, el técnico descartó la llegada del guardameta costarricense Keylor Navas a los felinos."No sabía nada de Navas, ni de que podía incorporarse, estamos contentos con los arqueros que tenemos y si Nahuel (Guzmán, el portero titular de Tigres) no puede jugar los primeros partidos, confiamos en los suplentes que tenemos", explicó en una rueda de prensa.

Siboldi fue tajante al asegurar de que no existe posibilidad de que el centroamericano firme por su equipo, que no tendrá al argentino Guzmán los primeros tres partidos del nuevo torneo por cumplir una sanción disciplinaria.



Al momento, las dos altas felinas para el Clausura 2024 son el centrocampista argentino Juan Brunetta, uno de los mejores futbolistas el campeonato pasado en México, y el central Juan Purata, quien terminó su cesión con el Atlanta United estadounidense.



"Estoy contento con el plantel y no pienso en otro cambio más allá de lo que ya sucedió, pero no hay que decir nunca hasta que se cierre del mercado. Brunetta nos va a un salto de calidad al equipo, nos va a complementar el plantel, y Purata también, un viejo conocido tras su cesión", añadió Siboldi.



El uruguayo de 58 años negó que su equipo caerá en un conformismo, después de que en el 2023 consiguió un título y un subcampeonato de liga, además del trofeo Campeón de Campeones y la Campeones Cup, por lo que el objetivo de Siboldi en 2024 es conquistar la Liga de Campeones de la Concacaf y el campeonato local.



"Tendremos un semestre cargado, tendremos solo tres semanas largas para trabajar completas, luego jugaremos prácticamente miércoles y sábados, todos los jugadores deberán estar listos en los físico y táctico para participar".



Los Tigres, que el torneo pasado fueron subcampeones de liga en México, debutarán en el Clausura 2024 al visitar el 17 de enero próximo al León.

