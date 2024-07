Muere Padre de la Leyenda de la NBA Kobe Bryant, a los 69 Años

Joe Bryant, padre del mítico Kobe Bryant, leyenda de la NBA y los Lakers de Los Ángeles, falleció este martes 16 de julio de 2024 a los 69 años, reportó la prensa de EUA.

Bryant, conocido como 'Jellybean' por su afición a los dulces, se formó en la Universidad de la Salle y, tras ser elegido en primera ronda del Draft de 1975, pasó ocho temporadas en la NBA (1975-1983) con los Philadelphia 76ers, San Diego Clippers y Houston Rockets.

Posteriormente jugó en varios equipos de la liga de Italia, país al que se trasladó con su familia incluido su hijo Kobe, la superestrella de Los Ángeles Lakers que murió en 2020.

"Nos entristece anunciar el fallecimiento del gran jugador de basquet de La Salle Joe Bryant", reportó el equipo universitario del que Joe fue jugador (1973-1975) y entrenador (1993-1996).

Fran Dunphy, actual entrenador en jefe de La Salle, declaró al diario The Philadelphia Inquirer que Bryant sufrió recientemente un derrame cerebral.

VIDEO: Enorme Socavón se Traga Cancha de Basquetbol en Veracruz

De su lado, el Olimpia Milán, equipo italiano del que Bryant fue copropietario junto a Kobe, también dijo estar "profundamente apenado por el fallecimiento de Joe Bryant".

I'm devastated to hear about the loss of my friend Joe "Jellybean" Bryant, the father of Kobe Bryant. Joe was not only a talented basketball player; he was also a great coach. A lot of people don't know that he coached the LA Sparks in 2005, 2006, and 2011! Joe was an exceptional… pic.twitter.com/BOZDg35YYi