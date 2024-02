'La Catalina', Diva del Ring y Campeona Más Joven de la Lucha Libre Mexicana

La Catalina tiene apenas 23 años. Nació en Chile, un país donde antes de ella, la Lucha Libre prácticamente no existía.

Recientemente, La Catalina se convirtió en campeona universal del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Una estrella en ascenso tanto en el ring como en las redes sociales.

Una inspiración para las mujeres desde los Andes hasta México. Y, en exclusiva para nmás, La Catalina habló de sus inicios.

Tengo un año y medio (en México), muy poquito, y en Estados Unidos 3 años, pero a los 17 años me llegó mi contrato y a los 18 ya me salí del país.

La Catalina recordó que trabajaba de mesera en un restaurante donde su papá era socio, en Chile.

Es que en Chile no es muy popular la Lucha Libre, no es tan bueno para la gente verlo, a mí me costó mucho subirme a un ring, siendo mujer, y sé que todavía hay chavas que les cuesta mucho subirse a un ring porque la familia no cree que haya futuro.

¿Cómo nació su amor por la lucha libre?

Relató que en su niñez encontró un juego de lucha y quedó impactada con la imagen del personaje Trish.

Cuando abría la escena de Lucha, aparecía una luchadora que se llamaba Trish. Era rubia, con ropa rosada y dije, wow, está perfecta, es una Barbie.

Dijo que desde que vio a ese personaje supo que quería ser luchadora.

Le dije a mi papá y mi papá me dijo: 'ok, te voy a llevar', pero pasó un año para que me llevara a entrenar lucha... Me acuerdo cuando llegué había solo hombres y cuatro baldes para que vomitaras.

Indicó que fue la única de la clase que se quedó. “De los 10 hombres quedé solamente yo”.

Yo tenían en mente que iba a estudiar Medicina. Fui a buscar universidades y justo en ese tiempo vino gente de WWE, vino a Chile a investigar, estaban buscando una futura estrella latina.

La luchadora platicó que "me hicieron hacer una lucha, yo era la más joven, y cuando me ven, cazatalentos me llama, yo no sabía inglés y yo ¿qué? Yo pensé que estaban solo viendo, no que se iban a llevar a alguien”.

Tras 7 meses, La Catalina se ha convertido en una de las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre, y la campeona universal más joven de la historia.

La gente me quiere, por más que pueda ser ruda, la gente está pidiendo a La Catalina en todos lados.

