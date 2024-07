Liga MX Jornada 2: Goles, Anotadores y Resultados de esta Fecha

En la segunda fecha de la Liga MX del torneo Apertura 2024 nos brinda grandes encuentros mientras los equipos continúan complementando sus planteles con la incorporación de refuerzos y la llegada de los seleccionados que tuvieron participación en la Copa América.

Noticia relacionada: Jaime Lozano Deja de Ser Entrenador de la Selección Mexicana

Viernes 12 de julio

América Consigue su Primera Victoria

En el estadio de la Ciudad de los Deportes, en la capital mexicana, América, flamante bicampeón del campeonato mexicano de futbol, derrotó a Querétaro por un marcador de 3-1, con una soberbia actuación de Henry Martín que consiguió dos goles y una asistencia para el neerlandés Javairo Dilrosun, mientras que por parte los Gallos Blancos descontó Pablo Barrera.

Chivas Recibe Dura Lección en Tijuana

El equipo del Guadalajara tuvo una dolorosa derrota ante Xolos, en su visita a la ciudad fronteriza de Tijuana, al perder 4-2 con anotaciones de Domingo Blanco, José Zúñiga en dos ocasiones y Christian Rivera por parte del equipo dirigido por Juan Carlos Osorio; en tanto que por Chivas los anotadores fueron Cade Cowell y Armando Gónzalez.

Mazatlán Iguala de Último Minuto al San Luis

En el estadio El Encanto, los cañoneros del Mazatlán rescataron el empate 2-2 con el Atlético San Luis, después de que los visitantes tomaran la ventaja de dos tantos gracias a los extranjeros Leonardo Bonatini y Franck Boli, sin embargo los locales los pudieron alcanzar con los goles de Gustavo del Prete y Brian Rubio, que logró estirar la pierna para desviar un balón rumbo a la portería.

Atlas y Tigres Reparten Puntos

Para cerrar la noche del viernes los rojinegros del Atlas no pudieron llevarse la victoria ante su público a pesar de que Raymundo Fulgencio los adelantó en el marcador, sin embargo, el equipo felino logró la igualada con una media vuelta de Nicolás Ibáñez, culminado con un empate a uno.

Sábado 13 de julio

Este día las acciones de la segunda fecha continúan ofreciendo una amplia cartelera, debido a que el domingo no se llevarán a cabo partidos: León vs Pachuca a las 5:00 pm; Necaxa vs Puebla a la misma hora; Toluca vs FC Juárez, a las 7:00 pm; Santos vs Pumas cinco minutos después; y Monterrey vs Cruz Azul a las 9:10 de la noche.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y EFE

OGG