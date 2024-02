'Me Hicieron Parecer un Delincuente que Tenía que Ir a la Cárcel de El Salvador': Siboldi

El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador de los Tigres de la UANL, aseguró que las críticas que desencadenaron su “presunta conducta violenta” contra el colombiano Willer Ditta, central del Cruz Azul, lo hicieron sentir como un delincuente.

En la semana me hicieron parecer un delincuente que se tenía que ir a la cárcel de El Salvador, acusándome como si hubiese matado a alguien en un partido. ¿Por qué se hizo esta película y se inventaron cosas? Me siento triste y en deuda, pero con mi afición e institución

Siboldi fue castigado el miércoles pasado con tres partidos de sanción y una multa económica por la Federación Mexicana de Futbol, que concluyó que el estratega de 58 años tuvo una “presunta conducta violenta” en contra de Ditta, el sábado anterior en el partido la séptima jornada del torneo Clausura 2024 en el que el Cruz Azul venció por 1-0 a los Tigres UANL.

Al final de este duelo se generó una trifulca en la que Siboldi posiblemente le soltó una patada por la espalda a Ditta, por la que el técnico fue sancionado por la Federación Mexicana.

Según el estratega, su intención era acercarse a calmar a Ditta, quien por la trifulca también fue sancionado con tres partidos.

Veo que Ditta está enojado y quiero calmarlo, pero no se puede y se vuelve a generar otro conato y ahí participo, hago una zancadilla, busco intervenir para ayudar a calmar, pero di un paso largo, quedé con un pie de apoyo y me desestabilicé. No me caí de milagro en mi intención de calmar los ánimos