Entrevista N+ | María José Alcalá Garantiza Medallas para México en Juegos Olímpicos París 2024

María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), garantizó hoy, 12 de julio de 2024, en entrevista exclusiva para Despierta de N+, que "va haber medallas" para los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos París 2024 y señaló que “no sería correcto” colgarse los triunfos de la delegación mexicana, ya que quien logre una presea será por su esfuerzo y disciplina.

“No sería correcto, como dirigentes tenemos que estar a la altura de ellos, tenemos que cambiar y estar al nivel de los atletas, y el Comité Olímpico Mexicano debe estar al nivel y estamos tratando de hacerlo, que bueno que las empresas mexicanas le están apostando a los mexicanos”, afirmó María José Alcalá durante la entrevista.

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano señaló que los atletas que obtengan una medalla olímpica será por su esfuerzo y su disciplina, además señaló que quienes no lo logren serán aplaudidos y apapachados, ya que consideró que son momentos difíciles.

Los atletas mexicanos que logren una medalla olímpica es con un esfuerzo de sus familias, de su cuerpo multidisciplinario. No nos deben a nadie, nada más que darnos ese gozo, y los que no lo logren, tenemos que aplaudirlos y quererlos, apapacharlos porque son momentos difíciles y tenemos que ser empáticos.

María José Alcalá destacó que 109 atletas son los que participarán en los Juegos Olímpicos París 2024 y explicó que son 106 los que van en la nominal y tres más que ocupan suplencias, pero que podrán competir.

“Para estos Juegos Olímpicos serán 10 mil 500 atletas los que estén, de los cuales son 5,250 hombres, 5,250 mujeres, el cual se decidió que haya una paridad completa. Ha estado todo un movimiento en el olimpismo, se van ver cosas extraordinarias en París”, dijo.

Sobre las expectativas de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos París 2024, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano destacó que son muy reales, por lo que dijo que los atletas deben darle claridad al público en los diferentes deportes.

María José Alcalá dijo que el Comité Olímpico Mexicano no debe decepcionarse porque no se logre una medalla y reiteró que con llegar a los Juegos Olímpicos París 2024 es un logro enorme.

No podemos decepcionarnos porque no logren una medalla, ya que los 109 atletas que estarán en Juegos Olímpicos representando a México es un logro enorme. Esta generación que estará en París, es una generación que no le tiene miedo al triunfo, que tampoco le tiene miedo al fracaso, porque lo han intentado tantas veces.