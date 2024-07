Exclusiva N+ | Mujer Narra Martirio en IMSS por Formol; Exige Destitución de Doctora Responsable

Nora Angélica Medrano Zetina, la paciente a quien le fue inyectado formol durante una biopsia en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, narró la tortura que vivió durante el mal procedimiento que le efectuaron en dicho complejo hospitalario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y demandó que la doctora responsable sea destituida.

En entrevista exclusiva en Despierta con Danielle Dithurbide hoy, 12 de julio de 2024, expresó que está muy preocupada por las consecuencias que pueda tener en su salud derivado del formol, pues puede ser fatídico.

La señora Medrano Zetina dijo que es víctima pero también testigo, por lo cual quiso alzar la voz para que ninguna mujer pase por lo que ella vivió.

El pasado 16 de abril de 2024, la señora Nora Angélica acudió al Centro Médico Nacional Siglo XXI para que le efectuaran una biopsia por posible cáncer de mama, pero en lugar de administrarle anestesia para el procedimiento, le inyectaron formol.

Este viernes, la mujer contó el traumatismo médico y la tortura que vivió, pues derivado de esa situación tuvieron que realizarle una mastectomía total, es decir, perdió el seno derecho.

Pero previo a eso, como le inyectaron formol y no xilocaína, le practicaron la biopsia sin anestesia. En total le tomaron ocho muestras, mientras ella sufrió mucho dolor y sintió que algo le quemaba.

Yo sentí un tema muy tortuoso, una dolencia, me quemaba, me oprimieron demasiado también el seno para este estudio (…) Me inyecta la doctora el formol y continúa con el proceso. Yo le refiero: oiga doctora esto me duele muchísimo, siento una molestia, siento un calor, siento que no puedo con esto; y ella me dice: no, pues es parte del proceso, ya va a pasar.