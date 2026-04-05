Así Quedó Conformado el Grupo B para el Mundial 2026; Estos son los Cruces y Fechas de Partidos

Tras la realización del sorteo para la primera fase del Mundial 2026, no todos los grupos quedaron completos. En aquel momento se dejaron seis grupos con un lugar vacante en cada uno, mismos que finalmente fueron llenados tras los partidos de repechaje. Uno de esos fue el Grupo B, el cual se completó tras el partido Bosnia y Herzegovina vs Italia que se disputó el pasado 31 de marzo y que culminó con la sorpresiva eliminación de la escuadra italiana.

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El Grupo Bquedó conformado por los siguientes cuatro equipos: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza. Recordemos que Canadá será, junto a México y Estados Unidos, uno de los equipos anfitriones de esta Copa del Mundo. Aquí te dejamos las fechas y los cruces de los partidos para el Grupo B del Mundial.

Partidos y Cruces del Grupo B en el Mundial 2026

Así se jugarán los partidos del grupo A en el Mundial 2026:

Jornada 1

Canadá vs Bosnia y Herzegovina - 12 de junio

Qatar vs Suiza - 13 de junio

Jornada 2

Suiza vs Bosia y Herzegovina - 18 de junio

Canadá vs Qatar - 18 de junio

Jornada 3

Suiza vs Canadá - 24 de junio

Bosnia y Herzegovina vs Qatar - 24 de junio

Los primeros dos lugares del Grupo B avanzarán a los dieciseisavos de final. Además, el tercer lugar también podría clasificarse, pues en esta edición del torneo, los ocho mejores terceros lugares se meterán a las instancias de eliminación directa.

El ganador del Grupo B se medirá a al equipo que resulte tercer lugar del Grupo E, F, G, I o J. El segundo lugar del Grupo B se verá las caras con el segundo lugar del Grupo A y en caso de que el tercer lugar del Grupo B sea uno de los ocho mejores, se enfrentará al primer lugar del Grupo D.

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DB