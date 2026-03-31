El Mundial 2026 contará con 48 selecciones, siendo esta la primera ocasión en la que el torneo tendrá tantos equipos. Sin embargo, como en cada edición del certamen, habrá un gran ausente y en esta ocasión será Italia. La selección italiana no pudo sellar su boleto para la Copa del Mundo de este verano, pues este martes 31 de marzo fue eliminada a manos de Bosnia y Herzegovina en el Repechaje UEFA, marcando un nuevo y doloroso fracaso para una de las escuadras más importantes en la historia de las justas mundialistas.

¿Cuándo fue la última vez que Italia jugó un Mundial?

Por sorprendente que parezca, han pasado más de 10 años desde la última vez que Italia asistió a un Mundial varonil de la FIFA. El combinado azzurro, cuatro veces campeón del certamen, lleva tres procesos mundialistas sin poder clasificarse. La última ocasión en la que Italia asistió al torneo fue en Brasil 2014. En aquella oportunidad compartieron grupo con Uruguay, Costa Rica e Inglaterra.

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La escuadra que en aquel entonces contaba con figuras de la talla de Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo y Mario Ballotelli, fue una de las grandes decepciones de ese Mundial. Italia perdió ante los costarricenses y contra los uruguayos, lo cual los dejó eliminados en la Fase de Grupos. Desde entonces han fallado en asistir a tres Copas del Mundo: Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

¿Cuántos Mundiales ha ganado Italia?

Italia es la segunda selección con más títulos en la historia de las Copas del Mundo, empatada con Alemania, con cuatro campeonatos. En 1934 vencieron a Checoslovaquia 2-1 en la gran final para conquistar su primer Mundial; cuatro años más tarde, en 1938, derrotaron 4-2 a Hungría; para 1982, en España, se consagraron con su tercer título mundial al vencer a Alemania Occodental por 3-1 y finalmente, su título más reciente se dio en 2006, cuando se impusieron en la tanda de penales a Francia.

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DB