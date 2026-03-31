¿Qué Selecciones Están Eliminadas del Mundial 2026? Lista Completa de Equipos que No Irán

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que arrancará el jueves 11 de junio y tendrá su gran final el domingo 19 de julio, será la más grande de todas pues contará con un total de 48 equipos. El torneo contará con la mayor cantidad de países participantes en toda su historia y aunque esto significará ver por primera vez a varios equipos que antes solamente podían soñar con asistir, hay otros que para su mala fortuna quedaron eliminados y deberán esperar cuatro años más para volver a intentarlo. Es por eso que en N+ hacemos un repaso por todas las selecciones eliminadas.

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Selecciones eliminadas del Mundial 2026

Destacan equipos que suelen asistir a las Copas del Mundo como Camerún, Chile, Costa Rica y Gales. Estas son todas las selecciones que no lograron clasificar al Mundial 2026.

CONCACAF : Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Montserrat, Nicaragua, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos

: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Montserrat, Nicaragua, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos UEFA : Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Georgia, Gibraltar, Grecia, Hungría, Islandia, Israel, Kazajistán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte, República de Irlanda, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania, Gales

: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Georgia, Gibraltar, Grecia, Hungría, Islandia, Israel, Kazajistán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte, República de Irlanda, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania, Gales CONMEBOL : Chile, Perú, Venezuela

: Chile, Perú, Venezuela OFC : Samoa Americana, Islas Cook, Fiyi, Nueva Caledonia, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Tahití, Tonga, Vanuatu

: Samoa Americana, Islas Cook, Fiyi, Nueva Caledonia, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Tahití, Tonga, Vanuatu AFC : Afganistán, Baréin, Bangladesh, Bután, Brunei, Camboya, China Taipéi, Guam, Hong Kong China, India, Indonesia, RPD de Corea, Kuwait, República Kirguisa, Laos, Líbano, Macao, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Omán, Pakistán, Palestina, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Siria, Tayikistán, Tailandia, Timor Oriental, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Yemen

: Afganistán, Baréin, Bangladesh, Bután, Brunei, Camboya, China Taipéi, Guam, Hong Kong China, India, Indonesia, RPD de Corea, Kuwait, República Kirguisa, Laos, Líbano, Macao, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Omán, Pakistán, Palestina, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Siria, Tayikistán, Tailandia, Timor Oriental, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Yemen CAF: Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, República Centroafricana, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Yibuti, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Etiopía, Gabón, Guinea, Guinea-Bisáu, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malaui, Mali, Mauritania, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Gambia, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabue

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