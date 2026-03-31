Gianni Infantino Habla en Exclusiva sobre los Desafíos de la Organización del Mundial

El fin de semana, previo al México-Portugal Enrique Acevedo tuvo una conversación exclusiva con el presidente de FIFA, Gianni Infantino, sobre varios temas, principalmente los desafíos que representa la organización de esta competencia.

Al cuestionarle sobre cuál es el principal desafío logístico en este momento para la federación, Infantino indicó:

“No hay desafíos, hay oportunidades, hay oportunidades de aprender, de mejorar, pero sí es verdad que organizar un mundial como este, con 48 países que participan es un cuarto del mundo, pero todo el mundo se para, para ver el Mundial, organizándolo en tres países, en tres países grandes como México, Estados Unidos y Canadá, 16 ciudades. Fui en Guadalajara y en Monterrey en los últimos días, hoy aquí en Ciudad de México. Hay muchos temas logísticos, de viajes, de hoteles, de seguridad”

Video: Presidente de la FIFA Habla en Exclusiva con N+ Univision sobre los Desafíos para Organizar el Mundial 2026

Explicó que la seguridad es la prioridad.

“Claramente la seguridad es la prioridad para nosotros, pero tengo que decir que y tenemos mucha gente, hoy trabajan 5 mil personas hasta el Mundial van a ser miles más, tenemos 350 mil personas acreditadas que trabajan en una u otra manera durante el Mundial, pero lo más importante, tengo que decirlo, la afección de la gente. Voy en México, voy en Canadá o en Estados Unidos, en las ciudades donde se juegan, las ciudades donde hay los campos bases de las selecciones participantes, todos quieren ayudar y contribuir y por supuesto, los alcaldes, los gobernadores, en México la Presidenta, el gobierno, en los tres países están todos comprometidos a que sea un éxito.

Todo el mundo quiere que el Mundial sea un éxito, aseguró.

"Pero no es solo esto y no es solamente desde arriba, sino todo el mundo quiere que sea un éxito, quiere que sea seguro y quiere que hacemos una fiesta y México es conocido como el país de la felicidad, de la alegría"

“Entonces este Mundial va a ser no solo el más grande, sino también el más feliz de la historia”, señaló.

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Con información de N+

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