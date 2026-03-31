"Todo Está Bien": Gianni Infantino Asegura que Irán Asistirá al Mundial 2026

Luego de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán a finales de febrero, el gobierno iraní puso en duda su participación en la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que se va a celebrar, en gran parte, en territorio estadounidense. La selección de Irán, que se clasificó deportivamente para la justa veraniega, fue asignada por sorteo para jugar sus tres partidos de la fase de grupos en el país norteamericano, algo que Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Irán, calificó de "improbable". Posteriormente el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, dijo a la televisión estatal que las circunstancias actuales hacían imposible que el combinado iraní pudiera jugar en el certamen.

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Sin embargo el presidente de la FIFA, Gianni infantino, ha despejado las dudas que rodean la participación del país asiático en el Mundial. Infantino asistió este martes 31 de marzo al partido amistoso entre Irán y Costa Rica, en Turquía, en donde reiteró que el combinado iraní sí asitirá a la Copa del Mundo y que sus partidos no se moverán de sede. "Irán estará en el Mundial (...) Los partidos se jugarán donde les corresponde según el sorteo", dijo el mandamás de la FIFA a la agencia de noticias AFP.

"Irán estará en la Copa Mundial de la FIFA, y estamos entusiasmados porque, en mi opinión, son un equipo muy, muy fuerte en este momento. Así que estoy muy contento. He visto al equipo, he hablado con los jugadores y el entrenador. Así que todo está bien. Estamos encantados porque son un equipo muy, muy fuerte. Estoy muy contento", dueron las palabras de Infantino.

"Todo está bien", dice Gianni Infantino

El presidente de la FIFA dio a conocer, a través de su cuenta oficial en Instagram, que pudo reunirse con los jugadores y el entrenador de Irán tras el amistoso ante Costa Rica en Turquía. En la publicación, Infantino mencionó que los felicitó por haber clasificado al Mundial y "por llenar de orgullo a millones de personas en Irán y en todo el mundo". "Representar a una nación conlleva una gran responsabilidad, y animé a los jugadores a seguir inspirando a sus aficionados y haciendo soñar a su pueblo en el escenario mundial".

Aunado a esto, Gianni Infantino aseguró que tras la plática que sostuvo con el combinado iraní "todo está bien". "Estamos encantados porque son un equipo muy, muy fuerte. Estoy muy contento", puntualizó.

FIFA apoyará a la selección de Irán

Infantino también mencionó en sus redes sociales que "el futbol trae unidad y esperanza, incluso en las circunstancias más difíciles, y la FIFA seguirá apoyando al equipo para garantizar las mejores condiciones posibles mientras se preparan para la Copa Mundial de la FIFA. Espero verlos transmitir un mensaje positivo de humanidad y unidad al mundo".

Recordemos que Irán disputará partidos de la fase de grupos en Los Ángeles, contra Bélgica y Nueva Zelanda, y en Seattle, donde se enfrentará a Egipto. Cabe destacar que Irán tiene amplias posibilidades de enfrentarse a Estados Unidos en la ronda de Dieciseisavos de Final, ya que si ambos combinados terminan en segundo lugar de sus respectivos grupos, se verían las caras en dicha instancia.

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DB