¿Cuándo y A Qué Hora Ver República Checa vs Dinamarca? Repechaje que Definirá al Rival de México

México ya conoce a dos de sus rivales del Grupo A para el Mundial 2026, que son Sudáfrica y Corea del Sur. Sin embargo, falta un invitado que saldrá del partido de repechaje República Checa vs Dinamarca. Estos son los detalles del encuentro.

El partido República Checa vs Dinamarca tiene especial interés para la afición mexicana, que espera con ansia conocer al tercer rival del equipo Tricolor. Por supuesto, aunque Dinamarca es favorito la verdad es que el resultado es de pronóstico reservado.

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La República Checa tiene hambre de gloria y saldrá con todo a buscar el triunfo, ya que no quiere alargar otros cuatro años su sequía mundialista: Lleva 2 décadas sin ir a una Copa del Mundo, ya que fue en Alemania 2006 su última participación.

Dinamarca, por su parte, quiere lograr su tercera clasificación de manera consecutiva, toda vez que estuvo en Qatar 2022 y Rusia 2018. Sin embargo, en la pasada edición del Mundial sólo sumó un punto y no pasó de la Fase de Grupos. Mientras que en el 2018 fue eliminada en octavos de final por Croacia.

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¿Cuándo y A Qué Hora Ver República Checa vs Dinamarca En Vivo? Partido de Repechaje Definirá a Rival de México

El partido República Checa vs Dinamarca se disputará este martes 31 de marzo en territorio checo. La pelota rodará a las 12:45 horas (tiempo del centro de México), en la Generali Arena de Praga.

Hay que recordar que México está ubicado en el Grupo A del Mundial 2026, por lo que su calendario en la fase de grupos quedó de la siguiente manera:

México vs Sudáfrica, el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

México vs Corea del Sur, el 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

México vs Dinamarca o República Checa, el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Así que sólo resta esperar a que este martes 31 de marzo se defina si los daneses o los checos serán el tercer rival de la Selección Mexicana en el Grupo A del Mundial 2026.

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Con información de N+

RGC