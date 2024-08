¡Enciendan Motores! Todos los Detalles sobre la Nascar Cup Series que Llega a México en 2025

La Nascar, una de las principales categorías del automovilismo en Estados Unidos, confirmó que por primera vez llevará su Cup Series fuera de la Unión Americana, y lo hará ni más ni menos que al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

A través de redes sociales, la Nascar confirmó que esta categoría llegará a la capital de México el próximo año.

Our sport’s next great story will be written in Mexico City! Autódromo Hermanos Rodríguez welcomes NASCAR in June 2025. ¡Nuestra próxima gran historia se escribirá en la Ciudad de México! Autódromo Hermanos Rodríguez le dará la bienvenida a NASCAR en junio del 2025. pic.twitter.com/V4eSSXcHor

De acuerdo con la información revelada por Nascar, la cita para la categoría Cup Series será el próximo 15 de junio de 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, al oriente de la CDMX, y eso no es todo, pues será un fin de semana cargado de emociones, ya que el sábado 14 de junio correrán las categorías Nascar Xfinity y Nascar México.

Esta será la primera vez que la Nascar Cup Series sale de manera oficial de Estados Unidos, ya que entre 1996 y 1998 se corrieron carreras de esta categoría en Japón, aunque se trató de una exhibición, sin entregar puntos a los pilotos. Los antecedentes de carreras oficiales se registraron 1952 y 1958, cuando se corrieron carreras en Canadá.

To get where we’re going, we must go where we have never been. 🇲🇽



Voiced by Daniel Suárez.



Para llegar a donde queremos estar, tendremos que ir a donde nunca hemos ido. 🇲🇽



Narrado por Daniel Suárez. pic.twitter.com/9MGfFC1yqj