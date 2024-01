NBA: Muere de un Infarto Entrenador de los Warriors de Golden State

El entrenador asistente de los Warriors de Golden State Dejan Milojević, mentor del astro Nikola Jokic y exastro en su natal Serbia, falleció este miércoles tras sufrir un paro cardiaco, informó el equipo. Milojević, integrante del cuerpo técnico de los Warriors que se coronaron campeones de la NBA en 2022, tenía 46 años de edad.

Milojević fue hospitalizado en Salt Lake City tras sufrir una emergencia médica la noche del martes en una cena privada del equipo, dijeron los Warriors.

La NBA postergó el partido que Golden State iba a disputar en Utah la noche de este miércoles. La Liga no anunció de inmediato una nueva fecha.

We are absolutely devastated by Dejan Milojević's sudden passing.



This is a shocking and tragic blow for everyone associated with the Warriors and an incredibly difficult time for his family, friends, and all of us who had the incredible pleasure to work with him.



