París 2024: Coleccionistas Intercambian Pines como Tradición de la Fiebre Olímpica

París, en esta ocasión, es la sede de los conocedores y coleccionistas que buscan pines, insignias o cualquier otro artículo para agrandar su colección, ya que para ellos representa mucho.

Los vendedores y comerciantes utilizan sus mejores tácticas para convencer a deportistas, entrenadores, voluntarios y hasta periodistas de todo el mundo para intercambiar estas pequeñas joyas.

Los intercambios son considerados parte de la fiebre olímpica: se refieren a ello sarcásticamente como “el verdadero deporte de los juegos”.

La tradición del intercambio de pines surgió en el año de 1896, en Atenas, donde los atletas, entrenadores y periodistas llevaban pequeñas insignias de cartón para identificarse

Un siglo después, las insignias se han extendido y evolucionado hasta convertirse en pines extremadamente detallados y personalizados para los países participantes y marcas, como lo explica el coleccionista Douglas Todd:

Sí, empecé en 1984. Era voluntario médico. Trabajé en la villa de la UCLA. Teníamos un carrito de golf médico y llevábamos a los atletas a la colina, y ellos me daban los pines y yo los ponía en mi uniforme. Después de que algunas personas me preguntaran si quería intercambiarlos, comencé a intercambiar los pines. Al final de los Juegos Olímpicos, me enganché. Lo he estado haciendo desde entonces