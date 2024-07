¿Qué Partidos de Cuartos de Final de Copa América 2024 Van por TV Abierta en Canal 5 En Vivo?

La Copa América 2024 ha llegado a su fase de definición, lo cual significa que los partidos serán aún más emocionantes, por lo que ningún aficionado querrá perdérselos y aquí en N+ te decimos qué partidos van por TV abierta en el Canal 5 de Televisa para verlos en vivo y completamente gratis desde México.

Luego de que en la Fase de Grupos quedaran eliminadas selecciones como México, Estados Unidos y Chile, toca el turno de los partidos de eliminación directa con lo que se definirá al campeón del certamen americano.

¿Cuándo inician los Cuartos de Final de Copa América 2024?

Las selecciones que terminaron como mejores de su grupo fueron Argentina, Venezuela, Uruguay y Colombia, mientras que los segundos fueron Canadá, Ecuador, Panamá y Brasil, por lo que los cruces quedaron de la siguiente forma:

Argentina vs Ecuador

Venezuela vs Canadá

Colombia vs Panamá

Uruguay vs Brasil

Los Cuartos de Final de Copa América se jugarán en tres días diferentes, comenzando este jueves 4 de julio y terminando el sábado 5 de julio 2024. A continuación te revelamos las fechas y horarios de los partidos en los que se definirán a los semifinalistas del torneo:

Cuartos de Final Jueves 4 de julio 2024

Argentina vs Ecuador

Horario en México: 19:00 horas (tiempo del centro).

Estadio: NRG Stadium en la ciudad de Houston, Texas en Estados Unidos.

Cuartos de Final Viernes 5 de julio 2024

Venezuela vs Canadá

Horario en México: 19:00 horas (tiempo del centro).

Estadio: AT&T Stadium en la ciudad de Arlington, Texas en Estados Unidos.

Cuartos de Final Sábado 6 de julio 2024

Colombia vs Panamá

Horario en México: 16:00 horas (tiempo del centro).

Estadio: Allegiant Stadium en la ciudad de Las Vegas, Nevada en Estados Unidos.

Uruguay vs Brasil

Horario en México: 19:00 horas (tiempo del centro).

Estadio: State Farm Stadium en la ciudad de Glendale, Arizona en Estados Unidos.

Una vez que se realicen los Cuartos de Final quedarán definidas las Semifinales de Copa América 2024, las cuales se jugarán el martes 9 y miércoles 10 de julio. Mientras que la Gran Final está programada para el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

¿Qué partidos de Cuartos de Final de la Copa América van por Canal 5 de Televisa?

El Canal 5 ha sido el encargado de transmitir en vivo varios juegos de la Copa América y los Cuartos de Final no serán la excepción, pues se tienen agendados diferentes partidos que pasarán por la TV Abierta para que los aficionados puedan verlos. Estos son los partidos que van por el Canal 5 de Televisa:

Argentina vs Ecuador : se transmitirá el jueves 4 de julio a las 19:00 horas.

: se transmitirá el jueves 4 de julio a las 19:00 horas. Colombia vs Panamá : se transmitirá el sábado 6 de julio a las 16:00 horas.

: se transmitirá el sábado 6 de julio a las 16:00 horas. Uruguay vs Brasil: se transmitirá el sábado 6 de julio a las 19:00 horas.

El encuentro entre Venezuela vs Canadá de Cuartos de Final podrá ser disfrutado por los aficionados mexicanos, gracias a la transmisión de TUDN. En caso de que no cuentes con este canal, no tienes de qué preocuparte, ya que puedes conocer los resultados de la Copa América 2024, en los diferentes canales de comunicación de N+ y FORO TV.

