¿Por Qué Michael Jordan Demanda a NASCAR?

Michael Jordan, leyenda de la NBA, demandó a NASCAR en un tribunal federal de Charlotte, Carolina del Norte y en N+ te contamos de qué trata el caso que amenaza con destrozar la principal serie de deportes de motor en Estados Unidos

El juicio comenzó el lunes 1 de diciembre y desde entonces han testificado Bob Jenkins, propietario de Front Row Motorsports, así como el tres veces ganador de las 500 Millas de Daytona, Denny Hamlin.

Este último y el histórico basquetbolista son socios en 23XI Racing, que junto con el equipo automovilístico del empresario de franquicias de comida rápida interpusieron la acción judicial contra la National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR, por sus siglas en inglés).

¿De qué trata la demanda?

La demanda fue interpuesta por 23XI Racing, propiedad de Jordan, Hamlin y Curtis Polk, el veterano representante comercial de Jordan. A ellos se unió Front Row Motorsports, un equipo propiedad de Jenkins que ganó las 500 Millas de Daytona de 2021.

Ambos fueron los únicos entre los 15 equipos que rechazaron firmar la renovación de los contratos de "charter" que NASCAR les presentó a finales de 2024. Se trata de acuerdos que garantizan a los equipos un lugar fijo en todas las carreras y acceso a la distribución de premios de la competencia.

Ese grupo de equipos había estado luchando por términos más favorables en los acuerdos de constitución durante más de dos años de negociaciones, y los términos finales no cumplieron con lo que habían estado buscando.

23XI y Front Row acusaron a NASCAR de ser un monopolio y presentaron una demanda por motivos antimonopolio.

El sistema de "charters" se introdujo en 2016 y es la versión de NASCAR del modelo de franquicia utilizado por la mayoría de las demás ligas deportivas profesionales. Tener un "charter" garantiza al auto un lugar en la parrilla de 40 unidades para las 38 carreras, así como un pago definido de la bolsa semanal.

Incluso con los estatutos, los equipos argumentaron que el modelo de ingresos no es viable. Querían que los estatutos se volvieran permanentes (son renovables y revocables), que se les asignara un mayor porcentaje de los ingresos y que tuvieran voz en la gobernanza.

23XI y Front Row consideraron que los nuevos acuerdos de charter no cumplían con esas demandas y se negaron a firmar. Ambas organizaciones sostienen que NASCAR ejerce un control excesivo sobre todos los aspectos de la serie y alegan un monopolio basado en cláusulas de exclusividad, la propiedad de la mayoría de las pistas del calendario de la Cup Series y su control sobre las reglas y regulaciones.

23XI y Front Row también buscan ahora una compensación monetaria considerable por parte de NASCAR para cubrir sus gastos legales y las pérdidas financieras sufridas este año por no contar con charters, además de la demanda.

¿En qué va el caso?

Bob Jenkins declaró el 3 de diciembre que se sintió "muy lastimado" por recibir un nuevo acuerdo de charter bajo un esquema de "tómalo o déjalo", con solo unas horas para firmar un documento de 112 páginas. Relató que no tenía señal cuando llegó la oferta y que, al recuperar servicio, encontró decenas de mensajes.

Aseguró que ningún propietario estaba contento de firmar. Jenkins obtuvo una extensión, pero el comisionado Steve Phelps le dejó claro que no habría renegociación. Aunque 13 de los 15 equipos firmaron por temor a perder su estatus de charter, Jenkins y sus hijos concluyeron que era un mal acuerdo y se sumaron a Michael Jordan y Denny Hamlin para la demanda.

Front Row recibió un charter original en 2016, pero Jenkins considera que el acuerdo de 2025 "retrocede" y da a NASCAR un control absoluto, comparable con "impuestos sin representación".

Estimó haber perdido 100 millones de dólares desde que fundó su equipo en los años 2000, pese a haber ganado la Daytona 500 en 2021, y afirmó que lucha por la estabilidad del deporte y no contra la familia France, propietaria de NASCAR, serie fundada en 1948.

El juicio también incluyó el testimonio de Scott Prime, vicepresidente ejecutivo de estrategia en NASCAR, quien en 2014 elaboró para McKinsey un informe que originó la idea del sistema de charters mediante "medallones" similares a los de taxis.

Durante el interrogatorio, el abogado Jeffrey Kessler afirmó que NASCAR actúa como monopolio, pues no existen otras series legítimas de autos stock. Prime reconoció que NASCAR temió una serie disidente en 2024 y que consideró medidas como adjudicar charters por orden de llegada o incluso operar los autos internamente bajo la familia France, eliminando a los equipos.

El juicio ha revelado que, en tres años, unos 400 millones de dólares se pagaron al France Family Trust; que una valoración de Goldman Sachs en 2023 situó el valor de NASCAR en 5 mil millones; y que NASCAR obtuvo más de 100 millones en ganancias en 2024.

NASCAR afirma que no viola leyes de competencia y sostiene que los charters originales se entregaron gratis en 2016, creando un mercado de mil 500 millones de dólares en valor patrimonial para los equipos.

El nuevo acuerdo elevó el pago garantizado a 12.5 millones de dólares por auto al año (antes 9 millones), pero Hamlin y Jenkins testificaron que operar un auto en las 38 carreras cuesta 20 millones anuales sin incluir gastos generales ni salario del piloto.

Ambos señalaron que no pueden reducir costos y dependen demasiado del patrocinio. Prime confirmó que en 2014 los equipos perdieron un total de 85 millones de dólares (1.3 millones de dólares por auto).

El testimonio de Hamlin

El martes 2 de diciembre, Denny Hamlin describió la precaria situación que enfrentan los equipos de NASCAR. El socio de Michael Jordan afirmó que el equipo que coadministra gastó más de 700 mil dólares en pagos a la serie solo en 2022, y que aceptar la propuesta de charter de NASCAR el otoño pasado habría sido como firmar su propio "certificado de defunción".

Durante tres horas, fue interrogado sobre las partidas del presupuesto de 23XI Racing. Señaló que hace tres años se gastaron más de 703 mil dólares en costos pagados a NASCAR, que iban desde cuotas de inscripción y credenciales para ingresar a la pista hasta acceso a señales de internet. También declaró que él y Jordan invirtieron 100 millones de dólares para construir 23XI, y que "solo hace falta que un patrocinador se vaya para que desaparezca toda nuestra ganancia".

Los 15 equipos de NASCAR habían expresado durante más de dos años que el último acuerdo de charter les hacía imposible obtener utilidades, y exigían cuatro cambios en unas negociaciones prolongadas.

23XI ha tenido ganancias en todas menos una de sus cinco temporadas, pero su éxito financiero depende en gran medida del poder de la marca Jordan para atraer patrocinadores de alto valor. El abogado de los demandantes, Jeffery Kessler, dijo el lunes al jurado que un estudio encargado por NASCAR determinó que 75% de los equipos perdió dinero en 2024.

Hamlin testificó que el acuerdo televisivo que NASCAR firmó antes de la temporada 2025 no ha beneficiado a los equipos debido al cambio hacia servicios de streaming, ya que los patrocinadores más importantes quieren aparecer en televisión. También mencionó una reunión con el presidente de NASCAR, Jim France, quien señaló que los equipos gastan demasiado y que debería costar solo 10 millones de dólares operar un auto. Hamlin declaró que cuesta 20 millones.

"No podemos recortar más. ¿Cómo recupero mi inversión? Él no tuvo respuesta", dijo Hamlin.

Sobre su negativa a firmar el acuerdo de charter el otoño pasado, Hamlin dijo que la propuesta final de NASCAR "tenía al menos ocho puntos que necesitaban cambiarse. Cuando lo señalamos, nos dijeron: 'Las negociaciones están cerradas'".

"No lo firmé porque sabía que estaba firmando mi certificado de defunción para el futuro", dijo.

Y agregó:

Llevo 20 años tratando de hacer crecer este deporte como piloto y los últimos cinco años como propietario. 23XI está haciendo su parte. No puedes dejar que alguien te trate con tanta injusticia, y sabía que no estaba bien. Ellos estaban equivocados y alguien tenía que rendir cuentas

Bajo contrainterrogatorio, le preguntaron por qué muestra una imagen más positiva de NASCAR en sus apariciones en pódcasts. Respondió que repite los puntos de conversación de NASCAR porque cualquier comentario negativo puede traer represalias.

Se espera que el juicio dure dos semanas.

Historias recomendadas:

Con información de AP

ASJ