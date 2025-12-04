Confirman Cinco Casos de Sarampión en la CDMX; Gobierno Reforzará Vigilancia y Vacunación

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó cinco casos recientes de sarampión, ante lo cual reforzará las acciones de vigilancia, trabajo comunitario y vacunación.

A través de un comunicado, la dependencia hizo un llamado para completar los esquemas de vacunación y fortalecer el cuidado comunitario, esto para hacer frente a esta enfermedad.

La confirmación de estos cinco casos se dio durante la última semana, por lo que se reforzaron las acciones de prevención y vacunación para proteger a la ciudadanía.

Población objetivo

Las autoridades hicieron un llamado a la población de 12 meses a 49 años a acudir a vacunarse contra el sarampión, completar su esquema de vacunación y no bajar la guardia.

Agregaron que el sector salud capitalino ha realizado ciertas acciones para evitar una propagación de la enfermedad.

Reforzar la vigilancia epidemiológica.

Rastrear contactos.

Establecer cercos sanitarios.

Monitoreo permanente para retomar el brote.

Recabar información completa.

Identificar rutas críticas.

Actuar de manera oportuna.

¿En qué alcaldías se dieron los brotes?

La Secretaría de Salud local informó que se intensificó la campaña de campo en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, ya que ahí se "concentra la reciente cadena de transmisión".

En estas demarcaciones, según la dependencia, se ampliarán los puestos fijos de vacunación y se trabajará en espacios de alta concentración para llegar a un mayor número de personas.

Debido a la cercanía geográfica, también se está colaborando de forma coordinada con el Gobierno del Estado de México para impulsar acciones conjuntas y lograr un mayor impacto en la población

