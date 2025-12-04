Confirman Cinco Casos de Sarampión en la CDMX; Gobierno Reforzará Vigilancia y Vacunación
La Secretaría de Seguridad local hizo un llamado a la población de 12 meses a 49 años a acudir a ponerse los biológicos, completar esquemas pendientes y mantener los cuidados generales
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó cinco casos recientes de sarampión, ante lo cual reforzará las acciones de vigilancia, trabajo comunitario y vacunación.
A través de un comunicado, la dependencia hizo un llamado para completar los esquemas de vacunación y fortalecer el cuidado comunitario, esto para hacer frente a esta enfermedad.
La confirmación de estos cinco casos se dio durante la última semana, por lo que se reforzaron las acciones de prevención y vacunación para proteger a la ciudadanía.
Población objetivo
Las autoridades hicieron un llamado a la población de 12 meses a 49 años a acudir a vacunarse contra el sarampión, completar su esquema de vacunación y no bajar la guardia.
Agregaron que el sector salud capitalino ha realizado ciertas acciones para evitar una propagación de la enfermedad.
- Reforzar la vigilancia epidemiológica.
- Rastrear contactos.
- Establecer cercos sanitarios.
- Monitoreo permanente para retomar el brote.
- Recabar información completa.
- Identificar rutas críticas.
- Actuar de manera oportuna.
¿En qué alcaldías se dieron los brotes?
La Secretaría de Salud local informó que se intensificó la campaña de campo en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, ya que ahí se "concentra la reciente cadena de transmisión".
En estas demarcaciones, según la dependencia, se ampliarán los puestos fijos de vacunación y se trabajará en espacios de alta concentración para llegar a un mayor número de personas.
Debido a la cercanía geográfica, también se está colaborando de forma coordinada con el Gobierno del Estado de México para impulsar acciones conjuntas y lograr un mayor impacto en la población
