Confirman Cinco Casos de Sarampión en la CDMX; Gobierno Reforzará Vigilancia y Vacunación

La Secretaría de Seguridad local hizo un llamado a la población de 12 meses a 49 años a acudir a ponerse los biológicos, completar esquemas pendientes y mantener los cuidados generales

Los casos de sarampión se dieron en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó cinco casos recientes de sarampión, ante lo cual reforzará las acciones de vigilancia, trabajo comunitario y vacunación.

A través de un comunicado, la dependencia hizo un llamado para completar los esquemas de vacunación y fortalecer el cuidado comunitario, esto para hacer frente a esta enfermedad.

La confirmación de estos cinco casos se dio durante la última semana, por lo que se reforzaron las acciones de prevención y vacunación para proteger a la ciudadanía.

Población objetivo

Las autoridades hicieron un llamado a la población de 12 meses a 49 años a acudir a vacunarse contra el sarampión, completar su esquema de vacunación y no bajar la guardia.

Agregaron que el sector salud capitalino ha realizado ciertas acciones para evitar una propagación de la enfermedad.

  • Reforzar la vigilancia epidemiológica.
  • Rastrear contactos.
  • Establecer cercos sanitarios.
  • Monitoreo permanente para retomar el brote.
  • Recabar información completa.
  • Identificar rutas críticas.
  • Actuar de manera oportuna.

¿En qué alcaldías se dieron los brotes?

La Secretaría de Salud local informó que se intensificó la campaña de campo en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, ya que ahí se "concentra la reciente cadena de transmisión".

En estas demarcaciones, según la dependencia, se ampliarán los puestos fijos de vacunación y se trabajará en espacios de alta concentración para llegar a un mayor número de personas.

Debido a la cercanía geográfica, también se está colaborando de forma coordinada con el Gobierno del Estado de México para impulsar acciones conjuntas y lograr un mayor impacto en la población

