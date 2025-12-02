¿Qué Canal Transmite Cruz Azul vs Tigres Gratis? Hora y Dónde Ver la Semifinal de Liga MX 2025

Si quieres saber qué canal transmite el Cruz Azul vs. Tigres, en N+ te damos todos los detalles, para que no pierdas ni un detalle del esperado partido de las semifinales de la Liga MX.

Cabe recordar que la Máquina Cementera, dirigida por Nicolás Larcamón, selló su pase tras un encuentro de vuelta "cardíaco", al superar a Chivas de Guadalajara con un marcador global de 3-2 en el Estadio Olímpico Universitario.

De esta forma, La Máquina Cementera se ubica como el tercer mejor clasificado de la Liga MX.

¿Cómo fue el camino de Tigres rumbo a la semifinal de la Liga MX?

Sin Duda el Cruz Azul no la tendrá fácil para acceder al siguiente escaño rumbo a ser el campeón de la Liga MX y es que se tendrá que enfrentar a Tigres.

El equipo universitario de Nuevo León, Tigres, que ya esperaba en esta instancia como el segundo mejor clasificado será el rival del Cruz Azul en la semifinal. Los Felinos accedieron tras una contundente victoria de 5-0 en casa tras el partido contra Club Tijuana.

¿Qué canal transmite el Cruz Azul vs. Tigres ?

Si quieres saber en qué canal se transmite el Cruz Azul vs Tigres, sigue leyendo.

El partido de ida de la semifinal, Cruz Azul contra Tigres UANL, se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México. La sede será el Estadio Olímpico Universitario.

Recuerda que el duelo se transmitirá por televisión abierta y lo podrás ver de manera gratuita por el Canal 5 de Televisa.

Adicionalmente, estará disponible en TUDN, VIX. Mientras que en Estados Unidos, la transmisión corre a cargo de TUDN.

Así que ya lo sabes, si no quieres perderte ni un detalle del partido de Cruz Azul, ya sabes dónde lo puedes ver.

