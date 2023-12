David Faitelson sobre América: "Ganó el Mejor. Nada que Discutir"

América conquistó su título 14 del futbol mexicano en la era profesional, para convertirse en el club con más campeonatos de nuestro balompié.

Aunque la victoria fue abultada ante Tigres 3-0 (4-1 global), los goles tardaron en caer, y fue hasta los tiempos extra que el marcador se abrió en el Azteca.

David Faitelson, quien estuvo en la transmisión de TUDN, reconoció en su red X la victoria del conjunto americanista.

"¡El América es el campeón!", escribió tras el silbatazo que marcó el final del duelo en la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

El comentarista refrendó lo que dijo durante la transmisión de la Final del Torneo Apertura 2023:

Aunque algunos aficionados, comentaristas y expertos señalaron que la expulsión de Raymundo Fulgencio, de Tigres, fue rigorista, para David no demerita el título azulcrema.

No alcanza la polémica arbitral para empañar el título del América... La expulsión de Fulgencio pudo ser rigorista. Aún así (sic), en más de 200 minutos de competencia, el América fue mejor que Tigres...

Y fue más allá de hablar del antiamericanismo:

Ni desde el más profundo antiamericanismo se puede 'ensuciar' el campeonato del América. El árbitro tuvo una decisión polémica, pero no alcanza, por más que le busquemos, no alcanza, no alcanza para distorsionar la noche americanista…