¿Quién Es la Máscara? PuercoEspunk Es el Ganador de la Temporada 2023

La noche de este domingo, PuercoEspunk fue el gran ganador de ¿Quién Es la Máscara?, de la temporada 2023, cuya personalidad descubierta fue Bárbara de Regil.

Martha Higareda, fue la investigadora de esta quinta temporada de ¿Quién es la Máscara? en adivinar la identidad de Bárbara de Regil debajo de PuercoEspunk.

Quería algo muy rudo, estaba muy pesado pero no pensaba que estuviera tanto y dije '¿en qué me metí?'

Los investigadores le aplaudieron lo irreverente y creativo que hizo su personaje.

Este personaje soy yo. Realmente yo soy así. Todo el tiempo cuento chistes y muchas veces dejo de ser yo porque me atacan mucho y pongo una máscara en redes, pero así soy yo. No sé cantar.

Bárbara es la primera concursante en ganar el programa más enigmático de la televisión mexicana, que no es cantante.

El segundo lugar fue para José Ramonstruo y el tercero para Jaguar.

Al iniciar la competencia entre los tres finalistas, el primero en descubrir su rostro fue Jaguar: debajo de ese personaje se encontraba el youtuber mexicano Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro.

El investigador de la noche en atinar las pistas fue Juanpa Zurita.

Montiel destacó que nunca se imaginó llegar hasta el final, incluso no pensaba pasar del primer programa.

Las primeras artistas invitadas en hacer un dueto con PuercoEspunk fueron las hermanas Ashley Grace y Hanna Nicole, Ha*Ash.

El segundo dueto de la noche fue entre Natalia Jiménez y José Ramonstruo.

Después del dueto, Omar Chaparro anunció al gran ganador de la noche y con ello, se despejó la incógnita de quiénes se encontraban debajo de las máscaras.

Bajo el personaje de José Ramonstruo estaba el cantante y compositor Carlos Baute, y en esta ocasión fue Carlos Rivera quién adivinó a la personalidad debajo de la máscara.

Tenía miedo de este proyecto por no poder transmitir, debajo de algo que no se mueve, no pestañea, no nada; pensé que no iba a poder transmitir, pero quiero decir a todos, comediantes, cantantes, actores, vénganse a este proyecto porque es la mejor experiencia en mi vida