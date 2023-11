"No Hay Nada que Celebrar": Faitelson, Tras Victoria de México a Honduras

Luego de la sufrida victoria de la Selección Mexicana ante Honduras en los cuartos de final de la Concacaf Nations League en el Estadio Azteca, de la Ciudad de México, David Faitelson señaló que no hay nada que celebrar.

Con su particular estilo, el periodista deportivo fue crítico respecto al desempeño exhibido por el equipo que dirige el técnico Jaime Jimmy Lozano.

No hay nada que festejar ni nada que aplaudirle a esta selección mexicana. Ganó, hoy, sufriendo ante una selección que no tiene un nivel internacional (sic)

Noticia relacionada: ¡Sufrido! México Vence a Honduras y Consigue Boleto a la Copa América

Además, el analista de TUDN agregó que la victoria fue cuestionada por los hondureños por polémicas decisiones arbitrales.

Faitelson detalló que con este dramático triunfo, queda claro que la Selección Nacional debe mejorar su nivel futbolístico, ya que con lo mostrado no es suficiente para competir contra los representativos sudamericanos que estarán en la Copa América el próximo año.

Respecto al desempeño arbitral, el analista de Tercer Grado Deportivo (TGD) opinó que existen decisiones cuestionables, aunque no son suficientes para que se diga que hubo un ‘robo’, ya que México fue mejor.

No obstante, reconoció el nivel mostrado por la selección hondureña.

Es evidente la impotencia hondureña de verse alcanzada en el último segundo… No hay foul, no hay tiempo de más y no hay robo…