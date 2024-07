¿Qué Partidos de Semifinales de Copa América 2024 Transmitirá Canal 5? Así la Programación

La Copa América 2024 está cada vez más cerca de definir a su campeón, lo cual significa que las Semifinales serán aún más emocionantes, y aquí en N+ te decimos qué partidos van por TV abierta en el Canal 5 de Televisa para verlos en vivo y completamente gratis desde México.

Argentina se medirá a Canadá para definir al primer finalista del certamen, luego de que ambos sufrieran para eliminar a sus rivales, Ecuador y Venezuela, respectivamente, ambos en dramáticas tandas de penaltis.

Por su parte, Uruguay se enfrentará a Colombia por un lugar en la Gran Final de la Copa América 2024, luego de que los charrúas eliminaran a Brasil en los cobros penales y los cafeteros golearan con cinco tantos a Panamá.

Fechas y horarios de las Semifinales de Copa América 2024

Los partidos de Semifinales se jugarán este martes 9 y miércoles 10 de julio 2024 con lo que quedarán definidos los finalistas. Estas son las fechas y horarios de las Semifinales de Copa América:

Semifinal del martes 9 de julio 2024

Argentina vs Canadá

Horario en México : 18:00 horas (tiempo del centro).

: 18:00 horas (tiempo del centro). Estadio: MetLife Stadium en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey en Estados Unidos.

Semifinal del miércoles 10 de julio 2024

Uruguay vs Colombia

Horario en México : 18:00 horas (tiempo del centro).

: 18:00 horas (tiempo del centro). Estadio: Bank of America Stadium en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte en Estados Unidos.

Una vez que se realicen las Semifinales quedará definida la Final de Copa América 2024, que está programada para el próximo domingo 14 de julio y se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

¿Qué Semifinal de la Copa América va por Canal 5 de Televisa?

El Canal 5 ha transmitido en vivo varios juegos de la Copa América y las Semifinales no serán la excepción, por lo que los aficionados mexicanos podrán disfrutar de ambos partidazos por la TV Abierta. Estos son los partidos que van por Televisa:

Argentina vs Canadá: se transmitirá hoy martes 9 de julio a las 18:00 horas.

Uruguay vs Colombia: se transmitirá el miércoles 10 de julio a las 18:00 horas.

Ambos encuentros también contarán con transmisión en vivo por TUDN y ViX, por lo que no hay pretexto para no verlos, pero en caso de que no puedas seguirlos no tienes nada de qué preocuparte, ya que puedes conocer los resultados de las Semifinales de la Copa América 2024, en los diferentes espacios de N+ y FORO TV.

