¿Qué le Pasó a Mbappé? 'Donatello' Bromea Con Máscara Tras Fractura de Nariz en Euro 2024

El futbolista Kylian Mbappé, delantero de Francia y el Real Madrid, tuvo que dejar la cancha durante el partido de su selección contra Austria, de la primera jornada del Grupo D de la Eurocopa 2024. El cambio de 'Donatelo' se debió a una grave lesión en la nariz. Hasta el momento, esto es lo que se sabe del jugador.

Fue durante el minuto 90 en el primer partido de Francia cuando la figura del equipo, Kylian Mbappé, sufrió un fuerte golpe en la nariz, el cual lo obligó a salir de la cancha, pues aparentemente presentaba una hemorragia tras un choque contra Kevin Danson.

Mbappé sufrió una fuerte lesión en la nariz después de rematar con la cabeza, impactando el balón con la testa, pero al mismo tiempo chocando contra el defensa de Austria, Kevin Danson.

Desafortunadamente, la lesión de Mbappé fue tan grave que lo dejó tirado en el suelo. Segundos después fue atendido por los médicos presentes, quienes determinaron que el futbolista no podía continuar con el partido, por lo que fue sustituido por Olivier Giroud.

Cabe destacar que Giroud entró sin permiso a la cancha y de inmediato el árbitro los amonestó con una tarjeta amarilla.

Mbappé abandonó el estadio en ambulancia, después de anunciarse que tenía la nariz fracturada, y fue sometido a pruebas en el Hospital Universitario de Dusseldorf. El seleccionador francés Didier Deschamps lamentó la lesión de su estrella:

Kylian no está bien. No puedo decir más. Su nariz no está bien. Es complicado. Ésa es la mancha negra de esta noche