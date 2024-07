El jugador estadounidense de rugby Nasoni 'Toni' Tuitoga murió trágicamente luego de ser succionado por un remolino que se formó en un río, mientras nadaba.

De acuerdo con versiones de sus amigos, quienes presenciaron lo ocurrido, Toni fue con algunos de ellos al río Ruso, próximo al municipio californiano de Villa Grande, para tratar de escapar un poco del intenso calor.

Nasoni 'Toni' Tuitoga, 28, of Santa Rosa, went missing on Wed after going for a swim with friends in CA's Russian River, died after being sucked into a whirlpool. Before getting in river, Toni made a chilling post on FB that read: 'Rivering,' with laughing and crying emojis.😢 pic.twitter.com/eKwX3N9Pxm