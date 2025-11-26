La Liguilla del Apertura 2025 presenta uno de sus platos fuertes desde el primer día: América juega esta noche contra Monterrey para disputar la Ida de los Cuartos de Final, una eliminatoria marcada por años de encuentros vibrantes, finales y marcadores que quedaron tatuados en la memoria del futbol mexicano.

Ambos clubes llegaron con planteles robustos, ofensivas de peso y una historia reciente que alimenta la expectativa. El duelo de fase regular en la Jornada 9 terminó 2-2, un aviso claro de lo competitiva que puede ser esta serie. Sin embargo, lo que realmente encendió este enfrentamiento son los antecedentes en Liguilla, una década larga de choques con guiones dramáticos.

En el Apertura 2024, América levantó el título precisamente venciendo a los Rayados en la final (global 3-2). Pero Monterrey también ha sabido golpear en momentos clave: en el Apertura 2019 se proclamó campeón tras un global 3-3 y una tanda de penales que terminó 4-2 a su favor.

Entre semifinales y cuartos de final, ambos equipos han intercambiado triunfos:

Clausura 2016: Monterrey avanzó con un global de 4-3.

Monterrey avanzó con un global de 4-3. Apertura 2014: América dominó la serie con un contundente 3-0.

América dominó la serie con un contundente 3-0. Clausura 2013: América volvió a imponerse por 4-3.

América volvió a imponerse por 4-3. Clausura 2012: Rayados avanzó con marcador de 2-0.

Rayados avanzó con marcador de 2-0. Apertura 2009: Monterrey eliminó a las Águilas con un 2-1.

Cada enfrentamiento ha tenido su propio matiz: finales agónicas, volteretas y polémica. Esta noche, los caminos vuelven a cruzarse.

El duelo en el Gigante de Acero abrió una serie intensa. América llegó como uno de los equipos más sólidos del torneo, mientras que Monterrey aprovechó su localía para golpear primero en una eliminatoria que suele decidirse por detalles.

Monterrey saca ventaja en casa

Con un golazo de Sergio Canales y un autogol de Igor Lichnovsky, Monterrey se impuso en la Ida de los Cuartos de Final por marcador de 2-0 sobre América.

En un partido con el césped mojado por la llovizna, donde el balón corría muy rápido, los locales sacaron ventaja, luego de que mostraron mayor intensidad en el ataque.

Canales anotó el primer gol al final del primer tiempo cuando metió el balón pegado al poste izquierdo con un colocado y potente disparo desde el vértice del área.

El autogol fue luego de un remate de Fidel Ambríz a los 70 minutos en un tiro de esquina enviado por Canales. El cabezazo fue desviado por el defensor chileno Igor Lichnovsky, lo que dejó sin oportunidad de reaccionar al portero Luis Ángel Malagón.

El brasileño André Jardiné ya había descartado desde ayer 25 de noviembre que su equipo fuera favorito en la serie. Y este miércoles, resistió el embate ante la ofensiva del cuadro regio, que no cedió en ningún momento.

El francés Anthony Martial desperdició la oportunidad de ampliar la ventaja a tres goles en los minutos finales, tras recibir un pase dentro del área que remató de derecha directo a la base del poste.

Alejandro Zendejas hizo el único disparo a portería del América en el tiempo de descuento, pero el portero Luis Cárdenas desvió la pelota con la pierna.

El panorama se ha complicado para los azulcremas, que el sábado 29 de noviembre recibirán en el Estado Ciudad de los Deportes a los Rayados.

Las Águilas necesitan una victoria por dos goles de diferencia para avanzar por el criterio de desempate que tienen de su lado -mejor posición en la tabla durante el calendario regular.

Así fue el minuto a minuto

MINUTO 90+6

Acaba el primer capítulo de los Cuartos de Final con victoria de Monterrey 2-0 sobre el América.

MINUTO 90+3

Kevin Álvarez reclama y el árbitro le muestra la tarjeta amarilla.

MINUTO 90

Chiquito Sánchez remata al lado derecho en el área. No logra concretar.



MINUTO 90

Tiempo cumplido. Se añaden 6 minutos.

MINUTO 84

Se va Fidalgo y entra Érick "Chiquito" Sánchez.



MINUTO 83

Martial desaprovecha. El francés recibe solo por izquierda, remata, pero da en la base del poste.

MINUTO 74

Amarilla para Raúl "Pantera" Zúñiga tras una fuerte entrada a dos minutos de haber ingresado.

MINUTO 72

Raúl, la "Pantera" Zúñiga y Víctor Dávila entran al partido. Alejandro Zendejas y el "Búfalo" Aguirre se van a descansar.

MINUTO 69

Gol de Monterrey. Luego de un tiro de esquina cobrado por Sergio Canales, Fidel Ambríz remató e Igor Lichnovsky cabeceó con intención defensiva, pero mandó el esférico al fondo de su portería. Con el autogol, los locales amplían su ventaja 2-0.

MINUTO 62

Cambios de Monterrey. Sale Tecatito Corona y entra el francés Anthony Martial. Por Rica Chávez ingresa Erick Aguirre. Los dos que terminaron su participación fueron amonestados.

MINUTO 61

"Búfalo Aguirre" golpea con el antebrazo cerca de la boca a Sergio Ramos en el círculo de media cancha. El árbitro amonesta al atacante americanista-

MINUTO 56

Brian Rodríguez conecta un tiro raso cruzado que pasa cerca del poste, tras un contrataque de América, donde el pase del "Búfalo" Aguirre fue desviado y dejó de frente a su compañero. Cárdenas se quedó amarrado.

MINUTO 47

Berterame desaprovecha. Tras un pase de Tecatito Corona en área chica, el delantero quedó solo frente a Malagón, pero no empalmó con fuerza con el lado ante la salida del portero.

Arranca la segunda mitad.

Al medio tiempo, Monterrey gana 1--0 al América.

MINUTO 45 + 5

Termina el primer tiempo con ventaja para el cuadro local en tiempo de compensación.

MINUTO 45+ 4

Luis Cárdenas se resiente y el partido se pausa para la atención del portero de Rayados.



MINUTO 45 + 2

Gol de Canales. Un zurdazo cruzado de fuera del área, desde el lado izquierdo. El balón es levemente desviado por el hombro de Israel Reyes. El español festeja como Suazo.

MINUTO 45

Se añaden cinco minutos más al primer tiempo.

MINUTO 44

El árbitro detiene el partido brevemente tras el choque en barrida entre Zendejas y Ambriz, pero no marca falta.

MINUTO 37

Barrida muy fuerte de frente de Rica Chávez sobre Brian Rodríguez, justo a la altura de medio campo, frente a Jardiné, quien exige el máximo castigo.

MINUTO 31

Gerardo Arteaga cayó dentro del área luego de un trazo largo. El defensor Sebastián Cáceres puso levemente la mano sobre la espalda de su rival de Monterrey, quien se fue de bruces. Exigen penal, pero el árbitro no lo marca. El DT André Jardine pide amarilla par el jugador, pues acusa que quiso fingir una falta.

MINUTO 30

Tras la primera media hora, el partido sigue 0-0 con mayores intenciones del equipo local, que prueba con centros en ambos costados, pero con resistencia defensiva del cuadro capitalino.

MINUTO 16

El encuentro sigue y solo sacan tarjeta amarilla para Tecatito Corona luego de la fuerte entrada. Se registra la primera jugada polémica de la Ida.

MINUTO 14

Monterrey cobra tiro libre, pero en el rechace defensivo, Tecatito Corona comete una falta sobre Álvaro Fidalgo. El de Monterrey puso una especie de "planchazo" sobre el azulcrema y se marca la agresión.

MINUTO 13

Falta del América después de media cancha.

MINUTO 11

Tecatito Corona saca un disparo de fuera del área que pasa cerca del poste izquierdo de Malagón, quien se lanza de forma preventiva.

MINUTO 7

América trata de reaccionar, pero los Rayados no cesan en mantener el ataque. La cancha está muy rápida por la lluvia en la capital de Nuevo León.

MINUTO 3

Malagón se queda tendido doliéndose del hombro tras estirarse en el remate del jugador de Monterrey. Entran las asistencias, atienden al arquero y minutos después se reanuda el encuentro.

MINUTO 2

Un centro del español Sergio Canales por el lado derecho que Germán Berterame remata en el área chica al lado izquiero de Luis Ángel Malagón, quien ataja de forma prominente en un lanzamiento para salvar a las Águilas.

21:13 Horas. Silba el árbitro y comienza el partido de los Cuartos de Final.

Los jugadores saltan a la cancha para la ceremonia oficial de la Liga MX.

Antes del juego, Monterrey realizó un homenaje a Humberto "Chupete" Suazo.

