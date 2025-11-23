¿A Qué Hora Juegan Tigres vs América? Se Disputa la Final de Vuelta de la Liga MX Femenil

El pasado jueves se disputó la final de ida del Apertura 2025 duelo que fue con un espectáculo absoluto en el Estadio Ciudad de los Deportes. América Femenil protagonizó una primera mitad arrolladora y se puso 3-0 gracias a dos penales bien ejecutados por Irene Guerrero y Scarlett Camberos, además de un golazo desde fuera del área de Sarah Luebbert que encendió el estadio. Las Águilas dominaron con autoridad, recuperando rápido, presionando alto y generando llegadas constantes ante unas Tigres que no encontraban forma de frenar el vendaval azulcrema.

Pero el complemento fue un partido distinto. Tigres ajustó líneas, adelantó metros y reaccionó con carácter, consiguiendo lo impensado: empatar el juego. Stephany Mayor abrió la puerta de la remontada, seguida por una gran definición de Chrestinah Kgatlana después de una larga conducción, y finalmente apareció Jheniffer Da Silva con un cabezazo preciso tras un desborde de María Sánchez para el 3-3 definitivo. En un duelo de dos mitades contrastantes, las felinas demostraron por qué son uno de los equipos más competitivos del futbol mexicano.

El camino hasta esta final explica por qué ambos están aquí. América llegó con fuerza después de eliminar a Chivas con un global de 4-0, mostrando solvencia y contundencia tanto en la ida como en la vuelta. Por su parte, Tigres consiguió su boleto tras superar a Cruz Azul 3-2 en una semifinal histórica para las celestes, que llegaron por primera vez a esta instancia. Aun así, la experiencia y jerarquía de las felinas volvió a imponerse.

Así, América y Tigres —dos equipos que ya han construido un de las rivalidades más importante de la Liga MX Femenil— dejaron todo abierto para el capítulo final. Con el marcador global igualado 3-3, hoy se juega la vuelta, donde se definirá a la nueva campeona del futbol mexicano.

¿A qué hora juegan Tigres vs América?

El partido de vuelta se disputará hoy, 23 de noviembre, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Alineaciones

Tigres: Cecilia Santiago, Greta Espinoza, Jimena López, Anika Rodríguez, María Sánchez, Alexia Delgado, Stephany Mayor, Jennifer Hermoso, Jheniffer Da Silva, Diana Ordoñez y Aaliyah Shiria.



América: Sandra Paños, Kimberly Rodríguez, Annia Mejía, Irene Guerrero, Annie Karich, Nancy Antonio, Nicolette Hernández, Sarah Luebbert, Jana Gutiérrez, Kiana Palacios y Scarlett Camberos.

