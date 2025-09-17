'Diluvio' en el Akron Seca Pólvora de Chivas y Tigres: Empatan a Cero en Duelo Aplazado

Todo estaba más que puesto para que unas revitalizadas Chivas recibieran a los Tigres en su estadio, ante su gente, para tratar de sumar otros tres puntos en el torneo Apertura 2025.

Sin embargo, parece que a ambas escuadras se les entumieron las piernas de tanto esperar y al final el marcador no se movió, en un empate a cero que poco sirve al Guadalajara en la tabla general.

Con este resultado, el conjunto rojiblanco llegó a 8 unidades, para quedarse en la undécima posición de la general; mientras que los felinos están en el quinto peldaño, con 15 puntos.

¿Por qué se suspendió el partido?

El partido, que se jugó esta noche, estaba pendiente y correspondía a la Jornada 1 de la Liga MX, pero no pudo comenzar debido a la tormenta que cayó sobre el estadio del Rebaño Sagrado, en Guadalajara. El arranque se pospuso por casi dos horas.

En los vestidores, los futbolistas hicieron algunos ejercicios en lo que se les permitía salir a la cancha para hacer los calentamientos previos al encuentro.

20:15: La Liga MX, en coordinación con Protección Civil, determinó que una vez que mejoraron las condiciones del clima, el partido iniciará a las 20:50 horas en el Estadio Akron.

20:20: Los equipos ya saltaron a la cancha para realizar los ejercicios de calentamiento previos al encuentro, una vez que el comisario de la Liga MX dio luz verde.

Chivas vs Tigres: Luego de dos horas de retraso, arrancó el partido

20:55: Por fin arranca el partido. Las Chivas usan su clásico uniforme rojiblanco y los Tigres salen con la casaca azul de visitante.

Minuto 5: Aunque la lluvia fue intensa e inundó la cancha del Estadio Akron, la cancha luce en buenas condiciones, así que ambos equipos pueden desplegar su futbol a ras de pasto.

Minuto 10: Las Chivas tienen el balón más tiempo, ante unos Tigres que no se ven cómodos y se repliegan en busca de una contra a toda velocidad.

Minuto 15: No levanta el partido, porque ninguno de los equipos arriesga de más. A estas alturas, ni Chivas ni Tigres han disparado a puerta con la suficiente puntería como para emocionar. Tal parece que la lluvia empapó los ánimos.

Minuto 25: La gente empieza a bostezar en las gradas, con el entusiasmo congelado debido a que ninguno de los equipos ha mostrado ambición. La localía no parece darle ventaja al Rebaño Sagrado.

Minuto 30: Tarjeta amarilla para el número 24 de las Chivas: Miguel Gómez es amonestado por una dura entrada en tres cuartos de cancha.

Minuto 35: Estas Chivas no se parecen en nada a las que fueron a ganarle hace unos días al América. Tal parece que les está pesando la ausencia del “Piojo” Alvarado, porque su ataque luce chato, plano.

Minuto 45+2: Se acabó la primera parte. En cuanto el árbitro hizo sonar el silbato, en el estadio se escuchó un abucheo generalizado con el que la afición hizo sentir su inconformidad.

Chivas vs Tigres en vivo: Arrancó la segunda mitad

Inició la segunda parte, con ambos equipos en deuda con sus aficionados. Las Chivas deberán mejorar si quieren sacar el triunfo en calidad de locales, porque los Tigres parecen satisfechos con lograr una igualada.

Minuto 59: Armando González cimbró el travesaño defendido por Nahuel Guzmán. Las Chivas estuvieron cerca del primer tanto.

Minuto 61: Penal a favor de Chivas, por una mano en el área de Javier Aquino. Luis Romo le dejó la responsaliidad a Efraín Álvarez para cobrar desde los once pasos.

Minuto 62: El portero Nahuel Guzmán adivinó el cobro de Efraín Álvarez y detuvo la pena máxima. El equipo rojiblanco dejó escapar la mejor oportunidad.

En los últimos minutos del partido, Tigres obligó a Chivas a replegarse sobre su portería, sin embargo, ya en el agregado, fueron los locales quienes intentaron hacer el tanto del triunfo, pero sin éxito.

