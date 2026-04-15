LA Galaxy vs Toluca Hoy: Alineaciones y Horario del Partido de Cuartos en Concachampions 2026

Este miércoles 15 de abril se llevará a cabo el partido LA Galaxy vs Toluca, correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Concachampions 2026. Los Diablos Rojos ganaron en la ida, pero deberán culminar la tarea en territorio estadounidense.

Como se recordará, la semana pasada el Toluca venció 4-2 al Galaxy en el estadio Nemesio Diez. Y aunque parece una ventaja razonable, a los angelinos les basta con ganar 2-0 en casa para avanzar a semifinales. Lo anterior debido a los goles anotados como visitante.

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Los Diablos Rojos avanzarán a la siguiente ronda si ganan o empatan con cualquier marcador. Incluso perdiendo por un gol de diferencia.

Para quedar eliminados, los Diablos deben ser vencidos con los siguientes marcadores: 2-0, 3-0 y así sucesivamente. También si caen 3-1, 4-1 y lo que le sigue.

La única manera de que haya tiempos extras es que el Galaxy gane 4-2 en 90 minutos, porque el global estaría empatada 4-4 con el mismo número de goles como visitantes para ambas escuadras.

LA Galaxy vs Toluca Hoy: Posibles alineaciones del partido de cuartos en Concachampions 2026

De no haber cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

LA Galaxy: Novak Micovic, Miki Yamane, Maya Yoshida, Jakob Glesnes, Julián Aude, Edwin Cerrillo, Lucas Sanabria, Marco Reus, Gabriel Pec, Joao Klauss y Joseph Paintsil.

Toluca: Luis García, Simon, Bruno Méndez, Pereira, Gallardo, Nico Castro, Angulo, Helinho, Romero, Paulinho y Alexis Vega.

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LA Galaxy vs Toluca hoy: A qué hora y dónde ver el partido de Concachampions 2026

El juego LA Galaxy vs Toluca se jugará hoy en el Dignity Health Sports Park, de Carson, California. La cita para que ruede el balón es a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Lamentablemente el partido no tendrá transmisión gratuita. Si quieres verlo, una opción es a través de la señal de cable de TUDN o en la plataforma de ViX (aunque sólo en territorio estadounidense).

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Con información de N+

RGC