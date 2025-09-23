Inicio Deportes Este Martes 23 de Septiembre, la Legión Azteca Tuvo Actividad en Europa con Anotación de Giménez

Raúl Jiménez, Santiago Giménez y César Huerta se hicieron presentes este martes en suelo europeo

Santiago Giménez Gol Coppa Italia

Santiago Giménez anotó

Este martes, varios jugadores que podrían formar parte del Tri en la Copa del Mundo del próximo año vieron acción en el viejo continente. A diferencia del fin de semana pasado, la jornada dejó buenos dividendos para los mexicanos.

¿Quiénes vieron acción?

Raúl Jiménez, Santiago Giménez y César Huerta participaron con sus respectivos equipos en Inglaterra, Italia y Bélgica.

El atacante Raúl Jiménez, tras tres juegos como suplente con el Fulham, en esta ocasión inició en el duelo correspondiente a la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. Jugó 82 minutos y tuvo participación directa en el único gol del encuentro, con lo que Fulham venció a Cambridge y avanzó a la siguiente ronda.

Por su parte, César Huerta arrancó como titular en el partido pendiente de la jornada 5 de la liga belga, disputando 70 minutos. Anderlecht se impuso 1-0 al Gent, resultado con el que el ‘Chino’ alcanzó su sexta titularidad consecutiva y reforzó su papel como pieza clave en el esquema del conjunto belga. Gracias a esta victoria, la escuadra de Huerta escaló a la segunda posición de la tabla.

Finalmente, Santiago Giménez anotó un gol en la victoria del Milan 3-0 ante Lecce, correspondiente a la segunda ronda de la Coppa Italia. Giménez fue titular y sumó su quinta aparición consecutiva como titular, logrando su primer gol de la temporada con el club rossonero.

 

 

