Este martes, varios jugadores que podrían formar parte del Tri en la Copa del Mundo del próximo año vieron acción en el viejo continente. A diferencia del fin de semana pasado, la jornada dejó buenos dividendos para los mexicanos.

¿Quiénes vieron acción?

Raúl Jiménez, Santiago Giménez y César Huerta participaron con sus respectivos equipos en Inglaterra, Italia y Bélgica.

El atacante Raúl Jiménez, tras tres juegos como suplente con el Fulham, en esta ocasión inició en el duelo correspondiente a la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. Jugó 82 minutos y tuvo participación directa en el único gol del encuentro, con lo que Fulham venció a Cambridge y avanzó a la siguiente ronda.

Por su parte, César Huerta arrancó como titular en el partido pendiente de la jornada 5 de la liga belga, disputando 70 minutos. Anderlecht se impuso 1-0 al Gent, resultado con el que el ‘Chino’ alcanzó su sexta titularidad consecutiva y reforzó su papel como pieza clave en el esquema del conjunto belga. Gracias a esta victoria, la escuadra de Huerta escaló a la segunda posición de la tabla.

Finalmente, Santiago Giménez anotó un gol en la victoria del Milan 3-0 ante Lecce, correspondiente a la segunda ronda de la Coppa Italia. Giménez fue titular y sumó su quinta aparición consecutiva como titular, logrando su primer gol de la temporada con el club rossonero.